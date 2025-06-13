Атака Израиля на Иран. Главное

Атака Израиля на Иран. ГлавноеИран запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН
Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, атака будет многодневной. По данным израильских военных, было задействовано 200 истребителей. В ответ Иран запустил более 100 беспилотников в направлении израильской территории.
Генерал Хоссейн Салами, командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана, был убит в результате атаки Израиля. Он был одним из самых влиятельных людей в стране. Также погиб генерал-майор Мохаммад Багери, самый высокопоставленный военный офицер Ирана. Кроме того, по меньшей мере два ученых-ядерщика, Ферейдун Аббаси и Мохаммад Мехди Техранчи, были убиты в результате израильских ударов по Тегерану. Также погиб бывший глава службы национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Али Шамхани был близким помощником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и представлял Тегеран на переговорах.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что ядерный реактор в Бушере не был целью израильских авиаударов.
Нетаньяху заявил, что операция получила название «Народ как лев», ссылаясь на слова из писания: «Народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». Он выразил уверенность, что Израиль добьется больших успехов благодаря народу, солдатам и «с помощью Всевышнего».
Постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) запросило экстренное заседание Совета безопасности организации из-за ночных ударов Израиля.
Израиль объявил чрезвычайное положение, закрыл школы, запретил общественные собрания и посоветовал воздержаться от работы, не связанной с жизнеобеспечением. Израильским больницам было приказано приостановить амбулаторную и несрочную работу и переместиться в защищенные районы.
Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не участвовали в ударах и не оказывали им помощь. Перед атакой президент Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы Израиль наносил удары по Ирану, пока США ведут переговоры по ядерной сделке.
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило «решительное осуждение и протест», заявив, что «вопиющая израильская агрессия» подрывает «суверенитет и безопасность» Ирана и является явным нарушением международных законов и норм.
Посольство Китая в Иране назвало ситуацию в Иране «тяжелой и сложной», призвав граждан Китая, находящихся в стране, внимательно следить за развитием событий и усилить меры собственной безопасности, в том числе избегать чувствительных или многолюдных мест.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке», заявил представитель главы ООН в заявлении, опубликованном агентством Reuters. Гутерриш призвал обе стороны проявить сдержанность.