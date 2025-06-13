Атака Израиля на Иран. Главное

Генерал Хоссейн Салами, командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана, был убит в результате атаки Израиля. Он был одним из самых влиятельных людей в стране. Также погиб генерал-майор Мохаммад Багери, самый высокопоставленный военный офицер Ирана. Кроме того, по меньшей мере два ученых-ядерщика, Ферейдун Аббаси и Мохаммад Мехди Техранчи, были убиты в результате израильских ударов по Тегерану. Также погиб бывший глава службы национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Али Шамхани был близким помощником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и представлял Тегеран на переговорах.