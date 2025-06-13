«Восстающий лев»: эксперты оценили атаку на ядерные объекты и руководство Ирана

Ранним утром 13 июня Израиль провел самую значительную по масштабам и выбранным целям за последние десятилетия атаку по территории Ирана и его ядерным объектам. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о сбросе в рамках операции «Восстающий лев» 200 боевыми самолетами более 330 боеприпасов по 100 целям в Иране, а также поражении более 100 дронов, запущенных иранцами в ответ. «Восстающий лев» – отсылка к цитате ветхозаветной «Книги Чисел»: «Народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови».