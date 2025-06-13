«Восстающий лев»: эксперты оценили атаку на ядерные объекты и руководство Ирана

«Восстающий лев»: эксперты оценили атаку на ядерные объекты и руководство ИранаИзраиль поразил объект Натанз, убил командира КСИР, ряд высших офицеров и физиков-ядерщиков
Ранним утром 13 июня Израиль провел самую значительную по масштабам и выбранным целям за последние десятилетия атаку по территории Ирана и его ядерным объектам. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о сбросе в рамках операции «Восстающий лев» 200 боевыми самолетами более 330 боеприпасов по 100 целям в Иране, а также поражении более 100 дронов, запущенных иранцами в ответ. «Восстающий лев» – отсылка к цитате ветхозаветной «Книги Чисел»: «Народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови».
Иранские власти подтвердили повреждение ключевого объекта ядерной программы страны – обогатительного завода в Натанзе. Тегеран признал гибель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами, начальника Генштаба ВС Ирана генерал-майора КСИР Мохаммада Багери, командующего базой ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» Голама Али Рашида. Советник Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Шамхани получил «критические ранения».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, объявив утром 13 июня о начале операции «Восстающий лев», предупредил сограждан, что операция может стать продолжительной, но «мы не можем оставить эти угрозы следующему поколению», израильтян, иначе «следующего поколения не будет». По данным МАГАТЭ, Иран накапливает запасы урана с обогащением 60% и разрабатывает металлический уран, сокращая время изготовления ядерного оружия. Сейчас, считают в МАГАТЭ, имеющегося материала Тегерану может хватить на шесть боезарядов.
Верховный иранский лидер также признал «мученическую смерть» ряда «командиров и ученых». Хаменеи днем 13 июня выступил с обращением и заявил, что Израиль «уготовил себе горькую и мучительную участь» и должен ожидать «сурового наказания» (цитата по Mehr).
«Ведомости» опросили экспертов о сути, целях и значении этой беспрецедентной израильской атаки, а также о перспективах новой эскалации на Ближнем Востоке.
Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская
Операция «Восстающий лев» действительно во многом знаковое событие; настолько масштабных прямых атак по Ирану со стороны Израиля раньше не было. И подготовка была, судя по всему, длительной и тщательной.
Некоторым исключением являются прошлогодние удары, которые, хотя их интенсивность была куда ниже, возможно, отчасти помогли преодолеть сложившиеся концепции о неприемлемости или нежелательности и рискованности подобных ударов.
Пока это похоже хоть и на максимально болезненную, мощную, но, скорее, разовую в таких масштабах акцию Израиля. Хотя развиваться в дальнейшем ситуация может не вполне предсказуемо, пока что масштабного ответа не было.
Возможно, даже этот удар по Ирану вновь окажется ограниченным и контролируемым (насколько это возможно), поскольку обе стороны, вероятно, не готовы к продолжительным и масштабным боевым действиям.
При этом, судя по имеющейся в открытом доступе информации, иранские ядерные объекты достаточно хорошо защищены, а потому их полное уничтожение не представляется возможным. Вероятно, нанесение по ним существенного удара может значительно замедлить, но не полностью уничтожить ядерную программу.
Возможно, вся операция – это использование военных инструментов для ослабления иранской позиции и повышения шансов на достижение приемлемой и для Израиля договорённости по иранской ядерной программе, по которой до этого прошло пять скорее безрезультатных раундов американо-иранских консультаций.
Даже если полного согласования ударов с США не было, а было лишь уведомление, в некоторой перспективе это может использоваться в качестве инструмента давления для возвращения к переговорам на более приемлемых для Израиля и США условиях.
Старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин
Саботажем еще не состоявшейся сделки это вряд ли можно назвать. Судя по спокойной реакции президента США Дональда Трампа, сначала «не исключавшего» израильскую атаку, а потом «не удивившегося» ей, он не стал этому препятствовать или как минимум предпочел не оказывать давление на Тель-Авив.
Возможная причина такого поведения Трампа — осознание им бесперспективности переговоров с Ираном в текущем балансе сил. Видимо, американский президент «провел сверку часов с реальностью» и умерил свои аппетиты в миротворчестве. Все-таки реалист в нем всегда побеждает популиста.
Факт того, что Израиль уведомил США об ударах предварительно, — признак того, что они работают в сцепке. Да, не во всем соглашаются, но цели на международной арене преследует те же, и политические ценности у них тоже одинаковые.
Младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин
Военная операция Израиля нацелена на срыв переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе. Израильское правительство явно и открыто выступает против заключения ядерной сделки, а при всех трудностях американо-иранского диалога соглашение потенциально могло быть заключено. Поэтому с точки зрения израильтян масштабная воздушная атака по иранским объектам стала реальным способом предотвратить ее заключение. Вашингтон как минимум знал об этой операции, но точно не принял в ней участие.
Израильская атака, по всей видимости, приведет к повышению региональной напряженности и нестабильности. Еврейское государство точно ухудшило отношения с арабскими странами и Турцией. Региональная война Израиля и Ирана маловероятна: между ними расположены государства, которые не позволят распространить боевые действия на их территории. В потенциальном вооруженном конфликте доставка военной техники и пехоты будет затруднительна. В худшем случае в текущей эскалации между Ираном и Израилем произойдет ракетная и авиационная дуэль.
В ирано-израильском конфликте арабские государства словесно поддержали Тегеран, этим и ограничатся. Израильская атака немного затормозит развитие иранской ядерной программы. Но она же дала дополнительный стимул руководству Ирана создать ядерную бомбу для предотвращения аналогичных инцидентов.
Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, военный эксперт Юрий Лямин
В целом Тель-Авив пошел по пути полномасштабной войны с Ираном. Атаки их ВВС начались с пусков ракет воздушного базирования из воздушного пространства соседнего Ирака. Помимо этого, Израиль мог применить свои диверсионные группы на территории самой исламской республики.
Воздушная атака Израиля по Ирану произошла по разным причинам. Правительству Нетаньяху необходимо укреплять позиции внутри страны за счет внешних военных акций. На внешнем контуре переговоры США и Ирана, похоже, зашли в тупик, и Вашингтон мог согласиться дать отмашку израильтянам. А Тегеран в ответ на антииранскую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ от 12 июня объявил о начале третьего центра обогащения урана и замене старых центрифуг на новые на объекте Фордо. Это позволит иранцам увеличить мощности и затруднить ответные действия Тель-Авива.
Не стоит забывать, что ключевые объекты ядерной инфраструктуры Ирана – под землей. Теоретически израильтяне могут уничтожить большую часть надземных объектов, добраться до подземных им намного сложнее. Кроме того, если основные промышленные мощности в Натанзе могут быть поражены имеющимися у Израиля средствами, то второй завод в Фордо – находится очень далеко в глубине территории. Израильским ВВС пока его нечем «достать». Очевидно, израильтяне попытаются наносить новые удары по иранским ядерным объектам.