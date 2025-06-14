Иран может закрыть Ормузский пролив
На фоне атак Израиля по Ирану рассматривается вопрос закрытия Ормузского пролива, по которому суда поставляют нефть на мировые рынки, сообщил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари. Его слова приводит агентство Rokna.
«Сейчас рассматривается вопрос о закрытии Ормузского пролива, и Иран без колебаний примет соответствующее решение», – сказал Коусари (цитата по «РИА Новости»).
Крупнейшая в мире нефтяная танкерная компания Frontline на фоне израильских ударов, как стало известно ранее, отказалась от новых контрактов на плавание в Персидский залив через Ормузский пролив. Через этот пролив, как отмечала Financial Times, проходит около четверти мировых поставок нефти и треть производства сжиженного природного газа. Он также является важным каналом для контейнеровозов, идущих в региональный хаб в Джебель-Али в Дубае и из него. Эксперты по морской безопасности также заявили, что судовладельцы «неохотно» используют уязвимый водный путь.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство, атаки продолжались и в течение дня. В Иране заявили, что в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 пострадали. Ударам подверглись в том числе иранские ядерные объекты и авиабазы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 14 июня заявила о ликвидации девяти ведущих иранских ученых и экспертов, вовлеченных в развитие ядерной программы республики.