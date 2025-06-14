Иран может закрыть Ормузский пролив

Крупнейшая в мире нефтяная танкерная компания Frontline на фоне израильских ударов, как стало известно ранее, отказалась от новых контрактов на плавание в Персидский залив через Ормузский пролив. Через этот пролив, как отмечала Financial Times, проходит около четверти мировых поставок нефти и треть производства сжиженного природного газа. Он также является важным каналом для контейнеровозов, идущих в региональный хаб в Джебель-Али в Дубае и из него. Эксперты по морской безопасности также заявили, что судовладельцы «неохотно» используют уязвимый водный путь.