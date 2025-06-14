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Иран может закрыть Ормузский пролив

Ведомости

На фоне атак Израиля по Ирану рассматривается вопрос закрытия Ормузского пролива, по которому суда поставляют нефть на мировые рынки, сообщил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари. Его слова приводит агентство Rokna.

«Сейчас рассматривается вопрос о закрытии Ормузского пролива, и Иран без колебаний примет соответствующее решение», – сказал Коусари (цитата по «РИА Новости»).

Крупнейшая в мире нефтяная танкерная компания Frontline на фоне израильских ударов, как стало известно ранее, отказалась от новых контрактов на плавание в Персидский залив через Ормузский пролив. Через этот пролив, как отмечала Financial Times, проходит около четверти мировых поставок нефти и треть производства сжиженного природного газа. Он также является важным каналом для контейнеровозов, идущих в региональный хаб в Джебель-Али в Дубае и из него. Эксперты по морской безопасности также заявили, что судовладельцы «неохотно» используют уязвимый водный путь.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство, атаки продолжались и в течение дня. В Иране заявили, что в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 пострадали. Ударам подверглись в том числе иранские ядерные объекты и авиабазы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 14 июня заявила о ликвидации девяти ведущих иранских ученых и экспертов, вовлеченных в развитие ядерной программы республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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