Что известно об иранском ударе по Израилю

Что известно об иранском ударе по ИзраилюОбе стороны сообщают о погибших и пострадавших
Иран, пообещавший «сокрушительный ответ» на атаки Тель-Авива, в ночь на 14 июня нанес серию ударов по объектам на территории Израиля. Обе стороны сообщают о погибших и многочисленных раненых.
Иранские силы выпустили несколько волн ракет по Израилю. КСИР заявил, что атаковал военные центры и авиабазы. В свою очередь иранские государственные СМИ сообщили об активации системы ПВО Тегерана после новых израильских атак.
Израиль утверждает, что перехватил часть ракет, при этом есть сообщения о людях, заблокированных под завалами, а также о разрушенных или поврежденных домах. Спасатели работают на местах падения снарядов. Мощные взрывы были слышны в Тель-Авиве и Иерусалиме.
По данным израильских властей, в результате иранских ударов погибли как минимум четыре человека. Один человек погиб и более 20 получили ранения после попадания ракеты в жилой район в Ришон-ле-Ционе. Еще одна женщина погибла от осколков в Рамат-Гане. Посол Израиля в США сообщал о 40 пострадавших. В Иране, по заявлению представителя ООН Амира Саида Иравани, погибли 78 человек, включая высокопоставленных военных, более 320 ранены (большинство – гражданские).
Израиль атаковал две иранские авиабазы (Хамадан и Тебриз), используемые для запуска ракет и дронов.
Министр обороны Израиля заявил, что Иран «перешел красные линии», атакуя гражданские объекты, и понесет «очень тяжелые последствия». Иран пригрозил усилить удары и атаковать базы стран, которые встанут на защиту Израиля. Нетаньяху предупредил Тегеран: «Это еще не все».
Шестой раунд переговоров по ядерной сделке между США и Ираном должен был начаться в воскресенье. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры пока не отменены, но не уверен в их проведении, и намекнул, что Иран может «получить еще один шанс».
Операция Израиля против Ирана, которую назвали «Восстающий лев», началась в ночь на 13 июня. Удары наносились по ядерным и военным объектам, а также местам дислокации высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, свыше 320 получили ранения.
Вечером 13 июня Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответных действий против Израиля. Иран провел ракетную атаку в три этапа. По данным Израиля, первые два залпа включали менее 100 ракет, часть из которых достигли целей, в том числе в Тель-Авиве. В ходе третьей волны в течение часа были выпущены десятки ракет, некоторые из них перехвачены, сообщили в ЦАХАЛ. Военную операцию по нанесению ответного удара по Израилю в Иране назвали «Правдивое обещание – 3».