Трамп заявил о возможном «втором шансе» для Ирана по ядерной сделке

13 июня накануне планировавшихся переговоров Ирана и США по ядерной сделке Израиль нанес удары по военным объектам и гражданской инфраструктуре Ирана. В результате были поражены крупнейший ядерный комплекс в Натанзе, аэропорт в Тебризе, завод по производству ракет. Погибли также военачальники и ученые-ядерщики. МИД РФ осудил действия Израиля, подчеркнув, что они свели на нет усилия по снижению напряженности вокруг иранской ядерной программы. Трамп, в свою очередь, заявил, что знал об ударах заранее и готов защищать себя и Израиль от ответной атаки Ирана. Он назвал действия Израиля «отличными» и пообещал продолжить их.