Трамп заявил о возможном «втором шансе» для Ирана по ядерной сделке
У Тегерана, возможно, есть второй шанс, чтобы заключить с США сделку по ядерной программе, написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
«Два месяца назад я поставил Ирану ультиматум в 60 дней, чтобы заключить сделку. Они должны были это сделать!» – возмутился американский лидер. Он добавил, что 13 июня – 61-й день действия ультиматума.
«Я сказал им, что делать, но они просто не смогли», – заключил Трамп.
13 июня накануне планировавшихся переговоров Ирана и США по ядерной сделке Израиль нанес удары по военным объектам и гражданской инфраструктуре Ирана. В результате были поражены крупнейший ядерный комплекс в Натанзе, аэропорт в Тебризе, завод по производству ракет. Погибли также военачальники и ученые-ядерщики. МИД РФ осудил действия Израиля, подчеркнув, что они свели на нет усилия по снижению напряженности вокруг иранской ядерной программы. Трамп, в свою очередь, заявил, что знал об ударах заранее и готов защищать себя и Израиль от ответной атаки Ирана. Он назвал действия Израиля «отличными» и пообещал продолжить их.