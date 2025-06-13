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Трамп заявил о возможном «втором шансе» для Ирана по ядерной сделке

Ведомости

У Тегерана, возможно, есть второй шанс, чтобы заключить с США сделку по ядерной программе, написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Два месяца назад я поставил Ирану ультиматум в 60 дней, чтобы заключить сделку. Они должны были это сделать!» – возмутился американский лидер. Он добавил, что 13 июня – 61-й день действия ультиматума.

«Я сказал им, что делать, но они просто не смогли», – заключил Трамп.

13 июня накануне планировавшихся переговоров Ирана и США по ядерной сделке Израиль нанес удары по военным объектам и гражданской инфраструктуре Ирана. В результате были поражены крупнейший ядерный комплекс в Натанзе, аэропорт в Тебризе, завод по производству ракет. Погибли также военачальники и ученые-ядерщики. МИД РФ осудил действия Израиля, подчеркнув, что они свели на нет усилия по снижению напряженности вокруг иранской ядерной программы. Трамп, в свою очередь, заявил, что знал об ударах заранее и готов защищать себя и Израиль от ответной атаки Ирана. Он назвал действия Израиля «отличными» и пообещал продолжить их.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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