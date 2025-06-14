Ушаков рассказал подробности о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Путин проинформировал Трампа о проведенных 13 июня телефонных разговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В разговоре между Путиным и Трампом была подчеркнута важность предотвратить разрастание конфликта между Израилем и Ираном, а также готовность российской стороны осуществить возможные посреднические усилия. В частности, Путин напомнил, что до нынешнего обострения обстановки Россия предлагала конкретные шаги, которые были бы направлены на нахождение «взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной ядерной программе». Израиль нанес удары накануне намеченного на 15 июня очередного переговорного раунда, напомнил Ушаков. «Принципиальный подход и заинтересованность России в урегулировании остаются неизменными, и, как отметил Владимир Путин, мы дальше будем действовать исходя из этого», – отметил помощник президента.