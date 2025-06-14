Ушаков рассказал подробности о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Ушаков рассказал подробности о новом телефонном разговоре Путина и ТрампаЛидеры России и США обсудили конфликт между Израилем и Ираном
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре 14 июня обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Об этом журналистам в ходе брифинга сказал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, эта тема была в центре внимания двух президентов. «Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе», – сказал Ушаков.
Путин проинформировал Трампа о проведенных 13 июня телефонных разговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В разговоре между Путиным и Трампом была подчеркнута важность предотвратить разрастание конфликта между Израилем и Ираном, а также готовность российской стороны осуществить возможные посреднические усилия. В частности, Путин напомнил, что до нынешнего обострения обстановки Россия предлагала конкретные шаги, которые были бы направлены на нахождение «взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной ядерной программе». Израиль нанес удары накануне намеченного на 15 июня очередного переговорного раунда, напомнил Ушаков. «Принципиальный подход и заинтересованность России в урегулировании остаются неизменными, и, как отметил Владимир Путин, мы дальше будем действовать исходя из этого», – отметил помощник президента.
Трамп тоже оценил ситуацию на Ближнем Востоке как весьма тревожную, «признав, правда, эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана», сказал Ушаков. «Но характерно, что российский и американский президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе», – подчеркнул Ушаков. По его словам, Трамп в разговоре с Путиным заявил, что команда американских переговорщиков готова к возобновлению работы с иранскими представителями. Пять раундов таких непрямых переговоров прошли при посредничестве Омана.
Президент проинформировал своего американского коллегу об исполнении договоренностей, которые были достигнуты 2 июня на российско-украинских переговорах в Стамбуле. В частности, он рассказал, что в эти дни проходит обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными и военнопленными моложе 25 лет. Также Украина приняла две партии тел погибших военнослужащих. Путин в беседе отметил, что Россия готова продолжить переговоры с украинцами, как было условлено, после 22 июня. Трамп, в свою очередь, вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта, сказал Ушаков.
Также Путин поздравил Трампа с днем рождения – президенту США 14 июня исполнилось 79 лет. «Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют президентам по-деловому общаться, искать решения актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, сколь бы сложными эти вопросы не были», – сказал Ушаков. По его словам, Путин в разговоре с Трампом «обратил внимание», что 14 июня в США отмечают День американского флага и 250-летие сухопутных войск: «Как и в предыдущей беседе, оба президента отметили братство по оружию в ходе Второй мировой войны». Разговор между двумя лидерами продлился 50 минут. Ушаков назвал его «содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным».
Телефонный разговор 14 июня между лидерами России и США стал пятым после возвращения Трампа в Белый дом, о котором известно публично. Последний раз главы двух государств общались всего лишь 10 дней назад – 4 июня. Тогда в ходе разговора обсуждались прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры и атаки Украины по гражданским объектам в России. Тогда же главы двух государств обсуждали тему переговоров между США и Ираном по ядерной сделке. Путин выражал готовность России выступить посредником в этих переговорах. Первый разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля, второй – 18 марта, а третий – 19 мая.
Вечером 14 июня также стало известно, что новый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной сделке, который должен был пройти в столице Омана Маскате, не состоится. Об этом сообщил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном.
Израиль 13 июня объявил о начале проведения операции «Нация львов», которая направлена против объектов ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана. Причем операция началась накануне очередного раунда переговоров между США и Ираном по ядерной сделке. В результате ударов были убиты командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами и начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, а также двое ученых-ядерщиков. Иран в ответ запустил по Израилю сотни дронов.
Израиль и Иран продолжили обмениваться ракетными ударами и атаками беспилотников и 14 июня. В ходе атак есть жертвы среди мирного населения как в Иране, так и в Израиле. Иранская телерадикокомпания IRIB сообщила, что в результата удара по жилому дому в Тегеране погибли 60 человек, среди которых 20 детей. The Jerusalem Post проинформировала о четырех погибших в ходе ударов Ирана по Израилю. Трамп, в свою очередь, в беседе с журналистами CNN сообщил, что представители Ирана, которые участвовали в переговорах с США по ядерной сделки, были убиты в ходе военной операции Израиля.