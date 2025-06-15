Mehr: Иран ударил по Израилю гиперзвуковыми ракетами

Как сообщает The Times of Israel, в результате удара в Израиле погибли 10 человек, 200 ранено, спасатели пытаются найти около 20 пропавших без вести. Уточняется, что шестеро человек погибли в результате удара по зданию в израильском Бат-Яме, еще четверо – в городе Тамра.