Mehr: Иран ударил по Израилю гиперзвуковыми ракетами

Mehr: Иран ударил по Израилю гиперзвуковыми ракетамиИзраильские СМИ сообщили о 10 погибших в результате атаки
В городе произошли мощные взрывы. По данным источников издания, Иран атаковал израильские города Хайфа и Тель-Авив баллистическими ракетами Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.
Как сообщает The Times of Israel, в результате удара в Израиле погибли 10 человек, 200 ранено, спасатели пытаются найти около 20 пропавших без вести. Уточняется, что шестеро человек погибли в результате удара по зданию в израильском Бат-Яме, еще четверо – в городе Тамра.
Армия Израиля, в свою очередь, заявила ночью, что завершила серию ударов по объектам инфраструктуры иранского ядерного оружейного проекта и топливным танкерам. Среди целей были штаб-квартиры минобороны Ирана и ядерного проекта Организации оборонительных инноваций и исследований (SPND).