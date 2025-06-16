Четвертый день эскалации на Ближнем Востоке. Оценки и прогнозы мировых СМИ

«От того, как будет развиваться конфликт, зависит, начнется ли более масштабная региональная война и каковы будут ядерные амбиции Ирана. У режима, вероятно, есть около 2000 баллистических ракет, которые он мог бы использовать для нападения на Израиль, а в случае если его загонят в угол, – на региональную нефтяную инфраструктуру или военные объекты США. Но страх втянуть США в войну и поставить под угрозу улучшившиеся отношения с государствами Персидского залива, такими как Саудовская Аравия, скорее всего, не позволит Ирану выбрать ни один из этих вариантов».