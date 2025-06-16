Четвертый день эскалации на Ближнем Востоке. Оценки и прогнозы мировых СМИ

Четвертый день эскалации на Ближнем Востоке. Оценки и прогнозы мировых СМИКонфронтация Израиля и Ирана оценивается как «самая смертоносная»
Четвертый день продолжается эскалация на Ближнем Востоке с тех пор, как израильская армия начала операцию против Ирана и атаковала ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных страны. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю с помощью ракет и беспилотников. Ситуация продолжает накаляться. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что операции против Израиля не прекратятся «до полного уничтожения сионистского режима», а министр обороны еврейского государства Исраэль Кац пообещал, что жители Тегерана «скоро заплатят цену» за действия властей Ирана.
Как оценивают эскалацию конфликта на Ближнем Востоке зарубежные СМИ – в материале «Ведомостей».
«От того, как будет развиваться конфликт, зависит, начнется ли более масштабная региональная война и каковы будут ядерные амбиции Ирана. У режима, вероятно, есть около 2000 баллистических ракет, которые он мог бы использовать для нападения на Израиль, а в случае если его загонят в угол, – на региональную нефтяную инфраструктуру или военные объекты США. Но страх втянуть США в войну и поставить под угрозу улучшившиеся отношения с государствами Персидского залива, такими как Саудовская Аравия, скорее всего, не позволит Ирану выбрать ни один из этих вариантов».
«Непрочное политическое положение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, возможно, укрепилось благодаря кампании Израиля против ядерных объектов Ирана и его руководства, но, чтобы сохранить общественную поддержку, ему необходимо показать, что военная операция прошла успешно, и не допустить затяжного конфликта, говорят аналитики.<...>
Сейчас Израиль вовлечен в самую смертоносную и самую прямую конфронтацию с Ираном. Эта кампания обсуждалась десятилетиями, поскольку Израиль и Соединенные Штаты предупреждали, что Тегеран приближается к созданию ядерного оружия. Иран долгое время настаивал на том, что его ядерная программа предназначена для мирных целей».
«Израиль воспользовался прикрытием американских дипломатических усилий, чтобы нанести внезапный удар, который выходит далеко за рамки целей, связанных с ядерной программой Ирана, и направлен на ослабление теократического режима страны. Эта борьба также отклонила американскую политику от курса, намеченного президентом [США Дональдом] Трампом ранее в этом году. После долгих попыток найти мирное, дипломатическое решение, которое не позволило бы Ирану разработать ядерное оружие, он похвалил авиаудары Израиля и предупредил в социальных сетях: «Иран должен заключить сделку, пока не стало слишком поздно. <...>
Теперь перед Израилем стоит задача превратить свои победы в более надежное устранение угрозы со стороны Ирана, который собрал огромный арсенал ракет и заручился поддержкой союзников, чтобы выполнить свое давнее обещание уничтожить еврейское государство. Необходимо как можно скорее добиться прогресса в уничтожении ядерной программы Ирана».
«В воскресенье, когда война Израиля с Ираном продолжалась уже третий день, слухи и хаос охватили столицу. Какими бы ни были военные цели Израиля, его операция явно приобрела более широкий масштаб, нацелившись не только на экономические основы государства, но и на психику его народа.
В течение многих лет Израиль чувствовал, что беспокойное население Ирана восстает против своих исламистских правителей. Теперь он сеет семена хаоса в надежде подтолкнуть их к краю пропасти. <...> Господин Нетаньяху явно считает, что иранский народ можно убедить свергнуть режим самостоятельно. Он сказал им в пятницу, что израильские удары по их стране «расчистят вам путь к свободе».
«Операция «Восходящий лев» – это прямая отсылка к флагу Пехлеви, который использовался Ираном до исламской революции. На нем изображен лев, гордо стоящий на фоне сияющего шара – солнца.<...> Вот уже много лет Нетаньяху пытается напрямую обратиться к иранцам, пытаясь выйти за рамки Исламской Республики и представить себя спасителем иранского народа. Эти продолжающиеся забастовки – просто продолжение этой политики, а стремление Израиля избежать жертв среди гражданского населения (чего мы не видели в Газе) подпитывает его желание вызвать антиправительственное восстание, вызванное расколом в элитах и народным гневом. <...>
Пока бомбы падают на иранские города, а верховный лидер Али Хаменеи прячется в бункере где-то в Лавизане со своей семьей, израильтяне надеются, что простые иранцы восстанут против растерявшегося режима и освободят иранский народ раз и навсегда. Однако чем дольше не происходит это мифическое восстание, тем больше шансов, что национальные настроения встанут на сторону режима, КСИР, тех, кто защищает иранские города».
«Тегеранский политолог Амир Дабири-Мор ожидает волны чисток в аппарате безопасности и разведки Ирана на период после окончания военного противостояния, чтобы положить конец подрывной деятельности Моссада.
По его словам, одна из проблем заключается в том, что силы безопасности слишком заняты тривиальными задачами, такими как принуждение к ношению платков, что отвлекает их от их реальных обязанностей. Сопротивление режиму изнутри, к которому премьер-министр Нетаньяху призвал иранцев, Дабири считает маловероятным. Учитывая жертвы среди гражданского населения в Иране, гнев в настоящее время направлен против Израиля, а не против иранского режима».
«Более 20 лет тлеет конфликт между Израилем и Ираном из-за ядерной программы теократии. Столько же времени мировая дипломатия, долгое время возглавляемая Европой, пытается предотвратить ужасный сценарий тотальной войны между заклятыми врагами. С угрозами, санкциями и инспекциями, с обещаниями защиты и уступками – даже с крупной сделкой 10 лет назад. Несмотря на все другие разногласия по этому конфликту, казалось, что сильные мира сего всегда могут договориться о сдерживании.
И вот он здесь, кошмар. И мир затаил дыхание. Потому что ясно: Израиль может ослабить иранский режим в военном плане. Но у него нет средств, чтобы самостоятельно уничтожить ядерную программу Тегерана. Многие из ядерных объектов слишком глубоко укоренились, например, объект по обогащению урана Фордо в 200 км к югу от Тегерана. Знания о необходимой технологии также слишком широко распространены после более чем 20 лет исследований и обогащения в стране.
Это создает двойную опасность. Во-первых, эта война ускорит то, что она призвана предотвратить: прорыв Ирана к ядерному оружию. Голоса внутри режима, которые ранее придерживались мнения, что способность создать бомбу, а не обладание ядерным оружием, является лучшей защитой для Исламской Республики, исчерпали свои аргументы на прошлой неделе. И во-вторых, война не ограничится Израилем и Ираном, другие будут втянуты в ее водоворот: Ближний Восток, жители которого теперь смотрят в небо ночь за ночью и видят, как ракеты пролетают мимо, словно кометы. Арабские государства Персидского залива, от экспорта энергии которых зависит состояние мировой экономики, находятся под наибольшей угрозой».
«После десятилетий вражды и затяжной теневой войны, которая велась через посредников и тайные операции, неожиданное нападение Израиля на Иран на прошлой неделе привело к самым ожесточенным боям за все время и вызвало опасения по поводу затяжного конфликта, который может охватить весь Ближний Восток».