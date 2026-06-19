FT: SpaceX предупредила ЕС о риске помех для спутниковой связи на Украине

27 мая Politico со ссылкой на источники, знакомые с закрытыми обсуждениями, сообщило, что Еврокомиссия планирует зарезервировать большую часть спутниковых радиочастот для европейских операторов, фактически вытеснив американские компании из ценного радиодиапазона. По данным издания, Евросоюз намерен закрепить за европейскими игроками две трети востребованного спутникового диапазона, который сейчас в основном контролируется американцами. Речь идет в том числе о проектах SpaceX Илона Маска и спутниковом бизнесе Amazon.