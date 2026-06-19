FT: SpaceX предупредила ЕС о риске помех для спутниковой связи на Украине
Компания SpaceX предупредила Европейский союз, что инициатива ограничить доступ к радиочастотному спектру может привести к глобальным помехам для спутниковой связи, в том числе на территории Украины. Об этом сообщает газета Financial Times.
Согласно документу SpaceX, оказавшемуся в распоряжении издания, реализация данной инициативы создает риск того, что жители Европы могут лишиться современных сервисов спутниковой связи напрямую со смартфонами. Кроме того, компания предупреждает о возможности возникновения глобальных радиопомех, которые могут затронуть критически важные каналы связи, включая системы, используемые на Украине.
В SpaceX считают, что предлагаемый подход ставит страну регистрации оператора выше технических и экономических факторов, необходимых для эффективного развития отрасли спутниковой связи. По данным Financial Times, компания рассчитывает повлиять на дальнейшее рассмотрение инициативы, учитывая обеспокоенность, которую уже выразили представители отрасли и ряд европейских правительств.
27 мая Politico со ссылкой на источники, знакомые с закрытыми обсуждениями, сообщило, что Еврокомиссия планирует зарезервировать большую часть спутниковых радиочастот для европейских операторов, фактически вытеснив американские компании из ценного радиодиапазона. По данным издания, Евросоюз намерен закрепить за европейскими игроками две трети востребованного спутникового диапазона, который сейчас в основном контролируется американцами. Речь идет в том числе о проектах SpaceX Илона Маска и спутниковом бизнесе Amazon.
В апреле компания SpaceX обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с призывом принять жесткие ответные меры против европейского спутникового бизнеса. Поводом стал планируемый Евросоюзом закон EU Space Act, который американская компания называет «дискриминационным».