SpaceX призвала Трампа ввести ответные меры против спутников ЕС

Космические правила ЕС потребуют от американских космических компаний получения лицензии на работу в Европе и соблюдения новых экологических норм, а также норм по световому загрязнению и в сфере безопасности. Эксперты отрасли предупредили, что компаниям, не соблюдающим правила, может быть отказано в лицензии на работу в блоке. Закон также позволит ЕС проводить инспекции иностранных стартовых площадок на месте, что, по мнению экспертов, может угрожать национальной безопасности США, а также потенциально штрафовать компании на 2% от продаж за нарушение правил.