SpaceX призвала Трампа ввести ответные меры против спутников ЕС
Компания предпринимателя Илона Маска SpaceX обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с призывом принять жесткие ответные меры против европейского спутникового бизнеса, сообщает The Telegraph. Поводом стал планируемый Евросоюзом закон EU Space Act, который американская компания называет «дискриминационным».
В письме в Федеральную комиссию по связи США (FCC) SpaceX заявила, что новый свод правил ЕС «навязывает обременительные обязательства иностранным операторам», одновременно отдавая предпочтение европейским компаниям. Аэрокосмический гигант призвал американского регулятора быть готовым «применять взаимные ограничения на доступ к рынку». В случае зеркального ответа США европейские спутниковые компании могут столкнуться с лицензированием, внезапными проверками и крупными штрафами.
Глава FCC Брендан Карр, назначенный Трампом, уже предупредил, что регулятор может ввести новые административные барьеры для европейских космических компаний, если EU Space Act будет принят. В марте комиссия назвала предстоящие европейские космические правила «неприемлемыми регуляторными нагрузками» для американского бизнеса и «нетарифным барьером» для выхода на рынок.
Космические правила ЕС потребуют от американских космических компаний получения лицензии на работу в Европе и соблюдения новых экологических норм, а также норм по световому загрязнению и в сфере безопасности. Эксперты отрасли предупредили, что компаниям, не соблюдающим правила, может быть отказано в лицензии на работу в блоке. Закон также позволит ЕС проводить инспекции иностранных стартовых площадок на месте, что, по мнению экспертов, может угрожать национальной безопасности США, а также потенциально штрафовать компании на 2% от продаж за нарушение правил.
Как пишет издание, это очередной эпизод конфликта Илона Маска с Брюсселем. Ранее предприниматель неоднократно критиковал ЕС за правила безопасности в интернете и регулирование искусственного интеллекта. В декабре Евросоюз оштрафовал соцсеть X, принадлежащую Маску, на 120 млн евро за якобы «обманчивые» синие галочки. Между тем США уже ввели 15%-ные пошлины на многие товары из ЕС и 50%-ные – на сталь и алюминий.
В феврале Bloomberg сообщал, что SpaceX запросила разрешение на вывод до 1 млн спутников для размещения на орбите дата-центров – нового проекта Маска по выполнению сложных AI-задач.