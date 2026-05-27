Politico: ЕК хочет отдать часть спутниковых частот европейским компаниям
Европейская комиссия планирует зарезервировать большую часть спутниковых радиочастот для европейских операторов, фактически вытеснив американские компании из ценного радиодиапазона. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с закрытыми обсуждениями.
По данным издания, Евросоюз намерен закрепить за европейскими игроками две трети востребованного спутникового диапазона, который сейчас в основном контролируется американцами. Речь идет в том числе о проектах SpaceX Илона Маска и спутниковом бизнесе Amazon. Согласно проекту, диапазон разделят на три блока по 10 МГц: один выделят для защищенной правительственной связи ЕС и спутниковой системы IRIS, второй – для европейских стартапов, а третий смогут получить как европейские, так и иностранные компании.
В материале отмечается, что инициатива может усилить напряженность между США и ЕС, поскольку существенно ограничит доступ американских операторов к европейскому радиодиапазону. По словам источников Politico, Брюссель намерен представить решение как защиту технологического суверенитета Европы и контроль над критически важной инфраструктурой.
Ранее лицензии на этот спектр с 2009 г. принадлежали американским операторам Viasat и EchoStar. Срок их действия истекает в 2027 г.
В апреле компания SpaceX обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с призывом принять жесткие ответные меры против европейского спутникового бизнеса. Поводом стал планируемый Евросоюзом закон EU Space Act, который американская компания называет «дискриминационным».
В письме в Федеральную комиссию по связи США (FCC) SpaceX заявила, что новый свод правил ЕС «навязывает обременительные обязательства иностранным операторам», одновременно отдавая предпочтение европейским компаниям. Аэрокосмический гигант призвал американского регулятора быть готовым «применять взаимные ограничения на доступ к рынку». В случае зеркального ответа США европейские спутниковые компании могут столкнуться с лицензированием, внезапными проверками и крупными штрафами.