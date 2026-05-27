Politico: ЕК хочет отдать часть спутниковых частот европейским компаниям

По данным издания, Евросоюз намерен закрепить за европейскими игроками две трети востребованного спутникового диапазона, который сейчас в основном контролируется американцами. Речь идет в том числе о проектах SpaceX Илона Маска и спутниковом бизнесе Amazon. Согласно проекту, диапазон разделят на три блока по 10 МГц: один выделят для защищенной правительственной связи ЕС и спутниковой системы IRIS, второй – для европейских стартапов, а третий смогут получить как европейские, так и иностранные компании.