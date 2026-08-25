Лихачев: есть заявка на работу с Египтом в направлении новых материалов
Египет заинтересован в развитии сотрудничества с «Росатомом» в области новых материалов и аддитивных технологий. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев по итогам встречи с министром электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Махмудом Мустафой Эсматом.
«Есть серьезная заявка на работу в направлении новых материалов и заявка на центр аддитивных технологий», – сказал Лихачев (цитата по ТАСС).
Россия и Египет, по его данным, также рассматривают возможность расширения сотрудничества в атомной энергетике. Так, стороны обсуждают финансово-экономическую модель строительства пятого и шестого энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа». Действующий проект станции предусматривает четыре энергоблока общей мощностью 4800 МВт. АЭС строит «Росатом» в соответствии с межправительственным соглашением России и Египта, заключенным в 2015 г.
Кроме того, по словам Лихачева, Москва и Каир обсуждают возможности сотрудничества в сфере плавучих атомных электростанций и атомных станций малой мощности.