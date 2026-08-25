Лихачев: есть заявка на работу с Египтом в направлении новых материалов

Россия и Египет, по его данным, также рассматривают возможность расширения сотрудничества в атомной энергетике. Так, стороны обсуждают финансово-экономическую модель строительства пятого и шестого энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа». Действующий проект станции предусматривает четыре энергоблока общей мощностью 4800 МВт. АЭС строит «Росатом» в соответствии с межправительственным соглашением России и Египта, заключенным в 2015 г.