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Главная / Бизнес /

Лихачев: есть заявка на работу с Египтом в направлении новых материалов

Елена Вострикова

Египет заинтересован в развитии сотрудничества с «Росатомом» в области новых материалов и аддитивных технологий. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев по итогам встречи с министром электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Махмудом Мустафой Эсматом.

«Есть серьезная заявка на работу в направлении новых материалов и заявка на центр аддитивных технологий», – сказал Лихачев (цитата по ТАСС).

Россия и Египет, по его данным, также рассматривают возможность расширения сотрудничества в атомной энергетике. Так, стороны обсуждают финансово-экономическую модель строительства пятого и шестого энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа». Действующий проект станции предусматривает четыре энергоблока общей мощностью 4800 МВт. АЭС строит «Росатом» в соответствии с межправительственным соглашением России и Египта, заключенным в 2015 г.

Кроме того, по словам Лихачева, Москва и Каир обсуждают возможности сотрудничества в сфере плавучих атомных электростанций и атомных станций малой мощности.

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