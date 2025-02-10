Эксперты выявили основные сферы заработка иноагентов

В ближайшее время, очевидно, ведение деятельности иноагентами в области распространения информации, предполагающей получение дохода в России, столкнется с еще более серьезными барьерами, прогнозирует партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Речь идет о спецсчетах. «Несмотря на то что в настоящее время до конца не определен порядок использования средств, которые будут направляться на такие счета, т. е. законодатель все еще не дал четкого ответа, как, в каком объеме и на какие цели средства могут быть использованы – если могут быть использованы хоть как-то кроме оплаты комиссии за обслуживание счета банком и уплаты налогов, – можно предположить, что вряд ли у иноагентов будет много возможностей этими средствами воспользоваться», – заявил эксперт.