Эксперты выявили основные сферы заработка иноагентов

Эксперты выявили основные сферы заработка иноагентовОни уходят в экономическую тень и могут впасть в зависимость от «черного нала»
Самое популярное бизнес-направление, которым занимаются иноагенты, – деятельность в области информационных технологий. Об этом говорится в исследовании сервиса «Контур.Фокус» «Иноагенты: каким бизнесом занимаются и сколько в нем компаний с иностранным участием», с которым ознакомились «Ведомости». В этой отрасли ОКВЭД зарегистрированы 22 юрлица и ИП (иноагенты – физлица без статуса ИП не учитывались). К области информационных технологий относятся деятельность информационных агентств, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, деятельность сетевых изданий, деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг и прочая деятельность по предоставлению услуг по размещению информации.
Реже иноагенты занимаются творческой деятельностью и деятельностью в области искусства и организации развлечений (20 организаций и ИП). На 3-м месте по популярности деятельность общественных организаций (13 юрлиц и ИП), на 4-м – научные исследования и разработки (10 юрлиц и ИП), на 5-м – издательская деятельность (9 юрлиц и ИП).
По данным на 1 февраля 2022 г. в России было 193 действующих иноагента (физлица, юрлица, а также незарегистрированные общественные объединения и СМИ), говорится в исследовании. К 1 февраля 2025 г. их число выросло до 707 (на 266%). Более чем в 6 раз выросло количество иноагентов–физлиц (с 66 до 492), количество незарегистрированных организаций и СМИ также показало рост (с 32 до 136), а количество юрлиц снизилось – с 95 до 79.
Больше всего иноагентов (юрлиц и физлиц) на 1 февраля 2025 г. зарегистрировано в Москве – 261, пишет «Контур.Фокус». На втором месте Санкт-Петербург (51 иноагент). Тройку по количеству замыкает Московская область – тут зарегистрировано 36 иноагентов. На четвертом месте – Свердловская область (15 иноагентов). На пятом – Республика Татарстан (12 иноагентов).
Стремительное сокращение количества организаций в реестре иноагентов вполне объяснимо: компании-иноагенты сами постепенно прекращают свою деятельность, говорит эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев. «Кроме того, отследить конечные точки влияния у юрлиц значительно проще, чем вычислить контакты физлица. Эти факты и определяют то, что деятельность иноагентов все больше сводится к работе через физлиц. Если же говорить о доле организаций, то большую часть из них занимают разного рода информационные порталы и сетевые издания», – сказал он.
В ближайшее время, очевидно, ведение деятельности иноагентами в области распространения информации, предполагающей получение дохода в России, столкнется с еще более серьезными барьерами, прогнозирует партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Речь идет о спецсчетах. «Несмотря на то что в настоящее время до конца не определен порядок использования средств, которые будут направляться на такие счета, т. е. законодатель все еще не дал четкого ответа, как, в каком объеме и на какие цели средства могут быть использованы – если могут быть использованы хоть как-то кроме оплаты комиссии за обслуживание счета банком и уплаты налогов, – можно предположить, что вряд ли у иноагентов будет много возможностей этими средствами воспользоваться», – заявил эксперт.
Ряд компаний и физических лиц – иноагентов смогут адаптироваться к новым реалиям и продолжить вести бизнес с соблюдением всех установленных правил и норм, считает генеральный директор юридической компании ООО «Протектор», член Ассоциации юристов России Михаил Хабинский. «В других же случаях возможны сложности и необходимость в пересмотре стратегии ведения бизнеса либо и вовсе его прекращении на территории РФ», – сказал он «Ведомостям».
Коммерческая деятельность граждан-иноагентов, очевидно, уходит в тень, отмечает юрист Олег Захаров. По его словам, это происходит без каких-либо прямых запретов со стороны государства в части ведения ими бизнеса, а естественным путем. «С одной стороны, это уменьшает число тех, кто готов столкнуться с трудностями при ведении бизнеса, занимая радикально прозападную позицию, с другой – те, кто все же решается высказывать ее публично, видимо, все больше попадают под влияние серых схем финансирования», – заявил Захаров «Ведомостям».