Банкам разрешат списывать комиссию со спецсчетов иноагентов за их обслуживание

Банкам разрешат списывать комиссию со спецсчетов иноагентов за их обслуживаниеДобровольное согласие лиц под иностранным влиянием для этого не потребуется
Минюст предлагает установить возможность списания денег с рублевого спецсчета иноагента в случае уплаты комиссии банку за его обслуживание. Это прописано в проекте постановления правительства «Об определении случая списания денежных средств со специального счета иностранного агента». Предполагается, что он вступит в силу после принятия уже 1 марта 2025 г.
В дополнение к нему министерство разработало второй проект постановления, которым определяется перечень сведений, направляемых банком Минюсту о спецсчете. Например, надо будет предоставлять данные о дате его открытия, номер, код причины постановки на налоговый учет уполномоченного банка. Такую информацию банк должен направить в течение трех рабочих дней со дня открытия спецсчета, говорится в тексте проекта.
Документы разработаны во исполнение нового закона, обязывающего зачислять авторские вознаграждения от результатов творческой деятельности иноагентов на спецсчета для того, чтобы «не допустить их использования в антироссийских целях». Так объяснял необходимость новеллы председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»). Распоряжаться этими средствами иноагенты смогут только после утраты статуса, уточнял председатель Госдумы Вячеслав Володин. Закон вступит в силу 1 марта 2025 г.
Новые инициативы Минюста по регулированию иноагентских спецсчетов – это шаг к дальнейшему усилению контроля за этой немногочисленной группой лиц, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Вероятно, необходимость в таких нормативных актах была вызвана тем, что, во-первых, требовалось решить, кто обязан оплачивать обслуживание спецсчетов, считает он. Во-вторых, по мнению Галанцева, ведомство пытается выстроить систему обмена информацией с банками по поводу открываемых спецсчетов и, возможно, автоматизировать контроль за обращением средств на спецсчетах.
Сколько в России иноагентов
Признавать иноагентами НКО начали в 2012 г., СМИ – в 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу и участие в выборах всех уровней. По данным на 6 февраля 2025 г., в реестре иноагентов 928 лиц.
«Основная и довольно очевидная сложность связана с принудительностью списания денежных средств в счет оплаты услуг банка. Потребитель банковских услуг в нашей стране не может быть принужден к совершению оплаты каких-либо банковских услуг без добровольного на то согласия. Минюст же вводит своего рода исключение», – обращает внимание Галанцев.
Логика проектов Минюста простая: если счет открыт, на него перечисляются какие-то средства, то за обслуживание такого счета банк должен получать оплату, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Ведь очевидно, что на комиссии при осуществлении операций иноагентом кредитная организация не заработает ничего уже просто потому, что с высокой долей вероятности снять или потратить деньги иноагент не сможет в обозримом будущем или только после снятия с него соответствующего статуса, уточняет он. Сама сумма комиссий вряд ли будет большой, скорее всего, это будут десятки или сотни рублей, предположил Горбунов.
Поправки направлены на введение процедуры по аналогии с регулированием выхода иностранцев из российских активов, предполагает управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров. «Это легальный способ полностью не ограничивать в распоряжении частными денежными средствами и получить дополнительный источник пополнения бюджета уполномоченного банка», – сказал он «Ведомостям».
Спецсчета – это особый вид счетов, для осуществления операций с ними банкам нужны четкие нормативные регламенты, наче операции будут незаконными, говорит юрист Олег Захаров. Поскольку спецсчета иноагентов по умолчанию могут эксплуатироваться и без участия самого владельца счета, приходится прописывать действия банка в случае его бездействия, пояснил он «Ведомостям». «В свое время так решали проблему «хвостов» на избирательных счетах, когда кандидаты открывают счета, а потом забывают их закрыть, и пришлось дать банку право по решению избиркома такие счета закрывать без ведома владельца», – вспоминает он.
Предлагаемые Минюстом изменения коснутся не только уехавших за границу релокантов-иноагентов, но и лиц, признанных иноагентами, но при этом находящихся в России, обращает внимание юрист Гарегин Митин.
В подготовке статьи участвовала Наталья Заруцкая