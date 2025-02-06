Банкам разрешат списывать комиссию со спецсчетов иноагентов за их обслуживание

Логика проектов Минюста простая: если счет открыт, на него перечисляются какие-то средства, то за обслуживание такого счета банк должен получать оплату, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Ведь очевидно, что на комиссии при осуществлении операций иноагентом кредитная организация не заработает ничего уже просто потому, что с высокой долей вероятности снять или потратить деньги иноагент не сможет в обозримом будущем или только после снятия с него соответствующего статуса, уточняет он. Сама сумма комиссий вряд ли будет большой, скорее всего, это будут десятки или сотни рублей, предположил Горбунов.