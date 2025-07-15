Госдума приняла в первом чтении проект об усилении ответственности иноагентов

Со ссылкой на данные Минюста он напомнил, что сейчас более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, а также производят и распространяют запрещенные материалы. Кроме того, за последние два года на 40,9% выросло количество правонарушений таких граждан по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), при этом до 2025 г. осужденных по уголовной статье за уклонение от исполнения обязанностей иноагента не было.