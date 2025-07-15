Госдума приняла в первом чтении проект об усилении ответственности иноагентов
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает усиление ответственности иноагентов за уклонение от исполнения их обязанностей. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты.
Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что российские власти видят перед собой задачу в защите страны «от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов». Он добавил, что усиление ответственности для них будет способствовать защите интересов граждан РФ и обеспечению безопасности государства.
«Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости», – отметил Володин.
Проект предполагает внесение изменений в ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
Володин 12 июля сообщал, что депутаты Госдумы на следующей неделе начнут рассматривать законопроект, который направлен на усиление ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности.
Со ссылкой на данные Минюста он напомнил, что сейчас более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, а также производят и распространяют запрещенные материалы. Кроме того, за последние два года на 40,9% выросло количество правонарушений таких граждан по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), при этом до 2025 г. осужденных по уголовной статье за уклонение от исполнения обязанностей иноагента не было.
Проект одобрил комитет Госдумы по госстроительству. Сообщалось, что штрафы за нарушение маркировки материалов иноагентов вырастут: для граждан они составят от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 300 000 руб., для юридических лиц – от 300 000 до 500 000 руб.