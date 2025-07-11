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Комитет Госдумы одобрил законопроект об увеличении штрафов для иноагентов

Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект, ужесточающий требования к иностранным агентам. В частности, проект увеличивает штрафы за нарушение маркировки материалов иноагентов до 500 000 руб. Это следует из думской базы.

Согласно законопроекту, привлечение иноагента к уголовной ответственности станет возможным после его однократного привлечения к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

За несоблюдение требований Минюста штрафы иноагентам составят для граждан от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 300 000 руб., для юридических лиц – от 300 000 до 500 000 руб.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснял необходимость такой инициативы тем, что 40% иноагентов уклоняются от исполнения возложенных на них обязанностей и игнорируют требования о маркировке и предоставлении обязательной отчетности.

В 2025 г. Роскомнадзор составил 117 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, признанных иноагентами. По этим материалам Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении 72 человек. За нарушение порядка деятельности иноагентов были наложены административные штрафы на сумму более 6 млн руб. Кроме того, ограничен доступ к 87 интернет-ресурсам и материалам, распространявшим запрещенную в России информацию.

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