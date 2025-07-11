Комитет Госдумы одобрил законопроект об увеличении штрафов для иноагентов

В 2025 г. Роскомнадзор составил 117 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, признанных иноагентами. По этим материалам Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении 72 человек. За нарушение порядка деятельности иноагентов были наложены административные штрафы на сумму более 6 млн руб. Кроме того, ограничен доступ к 87 интернет-ресурсам и материалам, распространявшим запрещенную в России информацию.