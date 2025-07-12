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Госдума скоро рассмотрит проект об ужесточении ответственности для иноагентов

Ведомости

Депутаты Госдумы на следующей неделе начнут рассматривать законопроект, который направлен на усиление ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Инициатива, как пояснил спикер Госдумы, предполагает отмену условия о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности и замену его однократным нарушением КоАП РФ.

Со ссылкой на данные Минюста он напомнил, что сейчас более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, а также производят и распространяют запрещенные материалы. Кроме того, за последние два года на 40,9% выросло количество правонарушений таких граждан по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), при этом до 2025 г. осужденных по уголовной статье за уклонение от исполнения обязанностей иноагента не было.

Проект ранее на этой неделе одобрил комитет Госдумы по госстроительству. Сообщалось, что штрафы за нарушение маркировки материалов иноагентов вырастут: для граждан они составят от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 300 000 руб., для юридических лиц – от 300 000 до 500 000 руб.

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