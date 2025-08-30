Володин напомнил о вступлении в силу новых законов в отношении иноагентов

С 1 сентября в России запрещается реклама на нежелательных ресурсах и площадках, доступ к которым ограничен. Ответственность за нарушения, подчеркнул председатель Госдумы, будут нести как рекламодатель, так и ее распространитель. Осенью вступит в силу закон, которым вводится ответственность за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов в том числе с помощью VPN-сервисов, напомнил Володин.