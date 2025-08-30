Володин напомнил о вступлении в силу новых законов в отношении иноагентов
В сентябре в России вступят в силу законы, ужесточающие ответственность иностранных агентов, а также начнет действовать запрет рекламы на нежелательных ресурсах и площадках, доступ к которым ограничен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В частности, с 1 сентября усиливается ответственность иноагентов за неисполнение требований Минюста, в том числе за нарушение маркировки материалов. Штраф для граждан, напомнил Володин, составит до 50 000 руб., для должностных лиц – до 300 000 руб., юридических – до 500 000 руб.
С этого же дня иноагентов будет запрещено допускать до образовательной и просветительской деятельности независимо от возраста обучающихся и слушателей. Признанные иноагентами граждане не смогут получить муниципальную и господдержку, вводится запрет на включение НКО-иноагентов в реестр социально ориентированных.
С 1 сентября в России запрещается реклама на нежелательных ресурсах и площадках, доступ к которым ограничен. Ответственность за нарушения, подчеркнул председатель Госдумы, будут нести как рекламодатель, так и ее распространитель. Осенью вступит в силу закон, которым вводится ответственность за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов в том числе с помощью VPN-сервисов, напомнил Володин.
Ранее спикер Госдумы перечислил ряд законов, направленных на борьбу с мошенничеством, а также новые меры в отношении мигрантов.