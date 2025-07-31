Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремизма в интернете

22 июля Государственная дума приняла законопроект, который предусматривает ответственность для владельцев VPN-сервисов за отказ от блокировки противоправной информации и поиска экстремистских материалов в сети. В своем выступлении в нижней палате Шадаев отмечал, что эта инициатива связана с отказом зарубежных платформ удалять материалы, запрещенные в РФ.