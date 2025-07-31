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Главная / Политика /

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремизма в интернете

Также вводятся штрафы за рекламу VPN
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ также предусматривает штрафы до 500 000 руб. за распространение рекламы средств обхода блокировок, таких как VPN-сервисы.

Закон вводит штрафы в размере от 3000 до 5000 руб. для граждан, которые умышленно ищут в интернете материалы, признанные экстремистскими и включенные в федеральный список экстремистских материалов.

Шадаев: пользователей VPN не оштрафуют по проекту об экстремистских материалах

Общество

Распространение рекламы VPN будет наказываться штрафами:

  • для граждан: от 50 000 до 80 000 руб.;

  • для должностных лиц: от 80 000 до 150 000 руб.;

  • для юридических лиц: от 200 000 до 500 000 руб.

Глава Минцифры Максут Шадаев пояснял, что закон не затрагивает обычных пользователей VPN, которые не занимаются целенаправленным поиском экстремистских материалов. Новые нормы направлены на борьбу с умышленными действиями по поиску и распространению запрещенного контента, а не на повседневное использование технологий обхода блокировок.

22 июля Государственная дума приняла законопроект, который предусматривает ответственность для владельцев VPN-сервисов за отказ от блокировки противоправной информации и поиска экстремистских материалов в сети. В своем выступлении в нижней палате Шадаев отмечал, что эта инициатива связана с отказом зарубежных платформ удалять материалы, запрещенные в РФ.

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