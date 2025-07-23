Шадаев: пользователей VPN не оштрафуют по проекту об экстремистских материалах

«Рядовые граждане, которые специально не ищут запрещенные экстремистские материалы, – зная о том, что они экстремистские и включены в реестр, – даже с использованием VPN штрафоваться не будут», – сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.