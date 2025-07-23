Шадаев: пользователей VPN не оштрафуют по проекту об экстремистских материалах

Шадаев: пользователей VPN не оштрафуют по проекту об экстремистских материалахОтветственность грозит гражданам за «умышленный доступ» к такой информации
Законопроект о запрете поиска экстремистских материалов не затрагивает всех пользователей VPN, ответственность грозит за «умышленный доступ» к такой информации. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова передает Кремль.
«Рядовые граждане, которые специально не ищут запрещенные экстремистские материалы, – зная о том, что они экстремистские и включены в реестр, – даже с использованием VPN штрафоваться не будут», – сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Шадаев заявил, что за «умышленный доступ к заведомо экстремистским материалам», включенным в реестр Минюста, будет грозить штраф от 3000 до 5000 руб. Министр уточнил, что сейчас в этом перечне более 5000 материалов.
22 июля Госдума приняла закон, вводящий наказание за отказ владельцев VPN-сервисов блокировать незаконную информацию и поиск в сети экстремистских материалов. Шадаев, выступая в нижней палате, заявил, что инициатива связана с отказом зарубежных платформ удалять запрещенные в РФ материалы.
Парламентарии заверяли, что ограничение «не коснется обывателя, не коснется абсолютного подавляющего большинства граждан России». Шадаев говорил, что доступ к социальным сетям, если они признаны экстремистскими организациями, не будет запрещен.