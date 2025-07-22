Госдума приняла закон о запрете поиска экстремистских материалов

Госдума приняла закон о запрете поиска экстремистских материаловПеред принятием инициативы депутаты попытались обсудить ее с министром цифрового развития Максутом Шадаевым
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий наказание за отказ владельцев VPN-сервисов блокировать незаконную информацию и поиск в сети экстремистских материалов. Член комитета Госдумы по госстроительству Александр Тетердинко, представляя законопроект, заявил, что он направлен на защиту безопасности страны и граждан. «Я бы хотел отметить, что данный законопроект не коснется обывателя, не коснется абсолютного подавляющего большинства граждан России», — заявил депутат. Законопроект направлен на противодействие тем, кто использует интернет для совершения преступлений и правонарушений, считает Тетердинко.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил перед выступлениями депутатов выслушать министра цифрового развития Максута Шадаева. По словам министра, с начала спецоперации зарубежные платформы ведут себя недружелюбно по отношению к российским пользователям — блокируют каналы, удаляют приложения, а также игнорируют запросы от правоохранительных и контрольных органов России. Иностранные платформы системно отказываются удалять экстремистские материалы, сказал Шадаев. В случае нахождения таких материалов Роскомнадзор (РКН) выписывает предписание об удалении материала, если платформа его не блокирует, то блокируется доступ к самой платформе. По словам министра, с начала спецоперации РКН заблокировал доступ к 56 000 ресурсов, которые отказались удалять такие материалы, и сейчас доступ к ним возможен с помощью VPN. Сейчас таких запросов к зарубежным платформам о блокировке материалов больше 20 000, но их отказываются удалять. Если не принято решение о блокировке всей платформы, то Минцифры заинтересовано в том, чтобы заблокировать доступ к таким материалам, сказал он.
«В нашем понимании сейчас очень остро стоит вопрос ограничения доступа российских граждан к этим экстремистским материалам», — сказал Шадаев. Он заявил, что административное правонарушение будет фиксироваться «в случае умышленного доступа к заведомо экстремистским материалам, то есть пользователь должен знать о том, что эти материалы включены в реестр [экстремистских материалов, который ведет Минюст], и иметь умысел на доступ к этим материалам с использованием поисковой системы, мессенджера или VPN, если эти материалы заблокированы РКН». «Нормы содержат в явном виде наличие умысла, и пользователь должен знать заранее, что эти материалы включены в реестр. Только 5500 материалов подпадают под административную ответственность по этой норме. То есть только 5500 материалов, по которым российскими судами вынесено соответствующее решение», — подчеркнул он. Доступ к социальным сетям, если они признаны экстремистскими организациями, не будет запрещен, заметил Шадаев.
«Если пользователь не знает о том, что этот материал включен в реестр [экстремистских материалов], и у него умысла нет, даже если он использует VPN, он никакому наказанию подвергаться не будет. Правоохранительные органы должны доказать наличие умысла, и это главная задача, чтобы вынести соответствующее решение об административном правонарушении», — сказал министр. Он отметил, что у поисковых систем нет обязанности передавать в МВД поисковые запросы граждан, это делается только в рамках уголовных дел. «Принятие закона позволяет отбалансировать — с одной стороны, не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов, с другой стороны, не принимать решение о блокировке больших западных платформ… пока», — добавил Шадаев.
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сказал, что в законопроекте есть не только штрафы за поиск экстремистских материалов, но также он вводит меры для борьбы с мошенничеством – штрафы на незаконное использование симбоксов, виртуальных телефонных станций, а также сим-карт. По его словам, речь идет о том, чтобы люди не сдавали в аренду свои средства связи, не продавали их и не делали это с умыслом. После этого он все же перешел к запрету на поиск экстремистских материалов, перечислил с десяток названий текстов, которые включены в перечень Минюста. «Вот кому в голову взбредет специально такое искать в интернете, обходя блокировки, используя VPN?» – удивился Боярский.
Чтобы соблюдать этот закон, нужно по сути выучить все 5000 названий материалов, которые находятся в реестре – только так можно не попасть под штраф, заявил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. По его словам, такие законопроекты надо рассматривать вдумчиво. По сути, если человеку какой-то мошенник пришлет ссылку на экстремистский материал, ссылку открывают, то пользователь получает штраф, говорит Даванков: «То есть мы будем штрафовать тех, кто пострадал от мошенников».
Артем Прокофьев из КПРФ заявил, что рассмотрение законопроекта нарушило нормы думского регламента: «Как от реестра экспедиторов мы перешли к реестру запрещенных поисковых запросов и опасности VPN»? Также законопроект вступает в противоречие со статьями Конституции, которые гарантируют тайну переписки, а ограничения по поводу передачи информации касаются гостайны и пропаганды информации, возбуждающей ненависть и вражду. «Но в данном случае ответственность не за пропаганду и даже не за распространение, а за сам факт ознакомления с материалом», – сказал он. По словам Прокофьева, непонятно, как будет доказываться умысел: «И если читать прямо, то он коснется и тех, кто просто пытается выяснить, не столкнулся ли он с экстремистским материалом».
Фракция «Справедливая Россия» воздержится при голосовании, заявил депутат Валерий Гартунг. По его словам, такие инициативы нужно вносить отдельными законопроектами, чтобы обсуждать их и в первом чтении. «Вместе с тем мы понимаем, в какое время мы живем. Идет война. <…> Поэтому мы понимаем, почему такого рода вещи предлагаются. Но мы не согласны с тем, что их предварительно не обсуждают с обществом», – заявил депутат.
После этого слово вновь взял Шадаев. Он сказал, что «мы находимся на войне». Сославшись на агентство Reuters, министр рассказал, что в прошлом году в госдепартаменте США прошло совещание с большими цифровыми платформами по поводу продвижения VPN-сервисов в России, при этом в YouTube блокируются российские каналы – «включая парламентское телевидение «Дума ТВ». «Мы действительно находимся в противостоянии, и понятно, что коллеги развивают и сервисы VPN, и на платформах развивают экстремистские материалы ровно для того, чтобы дать доступ нашим гражданам раскачивать общую, так сказать, ситуацию», – сказал Шадаев, добавив, что законопроект отвечает «задачам текущего времени».
Законопроект поддержали 306 депутатов, против – 67 депутатов, воздержались – 22 депутата.
Поправки в КоАП предполагают штрафы от 30 000 до 50 000 руб. на граждан за незаконную передачу абонентского номера. За незаконную передачу юрлицом или ИП возможностей пользоваться услугами подвижной радиотелефонной связи лицам без оформления договора будет штраф для ИП – от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 200 000 руб. Штраф за передачу информации, которая нужна для авторизации в интернете, будет для граждан от 30 000 до 50 000 руб., для ИП – от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 200 000 руб. Штрафы за нарушения в использовании абонентского терминала пропуска трафика будет для граждан от 50 000 до 80 000 руб., для должностных лиц – от 80 000 до 150 000 руб., для юрлиц – от 200 000 до 500 000 руб.
Те же поправки вводили за неисполнение владельцами и создателями VPN запрета на доступ к заблокированным в России ресурсам штрафы на граждан от 50 000 до 80 000 руб., на должностных лиц — от 80 000 до 150 000 руб., на юрлиц — от 200 000 до 500 000 руб. А за повторное нарушение: на граждан — от 100 000 до 200 000 руб., на должностных лиц — от 200 000 до 300 000 руб., на юрлиц — от 800 000 до 1 млн руб. Штрафы для граждан от 3000 до 5000 руб. будут за поиск в интернете из списка экстремистских материалов Минюста или тех, что указаны в п. 3 ст. 1 закона о противодействии экстремизму (широкий перечень информации — от трудов руководителей НСДАП в нацистской Германии до текстов, обосновывающих или оправдывающих национальное, расовое превосходство).
Сразу после рассмотрения этого законопроекта Госдума также приняла закон, который предусматривает схожие поправки и в Уголовный кодекс. Депутат Дмитрий Вяткин заявил, что часть статей появляются и в Уголовном кодексе — незаконная передача сим-карт и паролей от аккаунтов в интернете. Этот законопроект не обсуждался, его поддержали 408 депутатов.