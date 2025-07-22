Госдума приняла закон о запрете поиска экстремистских материалов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил перед выступлениями депутатов выслушать министра цифрового развития Максута Шадаева. По словам министра, с начала спецоперации зарубежные платформы ведут себя недружелюбно по отношению к российским пользователям — блокируют каналы, удаляют приложения, а также игнорируют запросы от правоохранительных и контрольных органов России. Иностранные платформы системно отказываются удалять экстремистские материалы, сказал Шадаев. В случае нахождения таких материалов Роскомнадзор (РКН) выписывает предписание об удалении материала, если платформа его не блокирует, то блокируется доступ к самой платформе. По словам министра, с начала спецоперации РКН заблокировал доступ к 56 000 ресурсов, которые отказались удалять такие материалы, и сейчас доступ к ним возможен с помощью VPN. Сейчас таких запросов к зарубежным платформам о блокировке материалов больше 20 000, но их отказываются удалять. Если не принято решение о блокировке всей платформы, то Минцифры заинтересовано в том, чтобы заблокировать доступ к таким материалам, сказал он.