Блогеры просят ФАС уточнить позицию по штрафам за рекламу в Instagram

Ассоциация блогеров и агентств (АБА, имеет статус СРО) направила руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому письмо с просьбой уточнить, будет ли ведомство назначать штрафы за рекламные интеграции, которые были размещены в запрещенных в России соцсетях до 1 сентября 2025 г. Именно с этой даты вступает в силу соответствующий закон. Он касается, в частности, Instagram и Facebook, их владелец – американская компания Meta, которая имеет статус экстремистской и запрещена в нашей стране с марта 2022 г. Сами соцсети были в том же месяце заблокированы в России по решению Генпрокуратуры.