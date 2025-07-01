Блогеры просят ФАС уточнить позицию по штрафам за рекламу в Instagram

Блогеры просят ФАС уточнить позицию по штрафам за рекламу в InstagramИх ответственность за размещенные ранее в запрещенных соцсетях интеграции до сих пор не определена
Ассоциация блогеров и агентств (АБА, имеет статус СРО) направила руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому письмо с просьбой уточнить, будет ли ведомство назначать штрафы за рекламные интеграции, которые были размещены в запрещенных в России соцсетях до 1 сентября 2025 г. Именно с этой даты вступает в силу соответствующий закон. Он касается, в частности, Instagram и Facebook, их владелец – американская компания Meta, которая имеет статус экстремистской и запрещена в нашей стране с марта 2022 г. Сами соцсети были в том же месяце заблокированы в России по решению Генпрокуратуры.
Обеспокоенность АБА вызвало выступление заместителя руководителя Роскомнадзора (РКН; выполняет функции оператора Единого реестра интернет-рекламы) Владимира Логунова в рамках прошедшего в этом году Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отмечается в письме. Если размещенные до 1 сентября интеграции будут сохранены в аккаунте блогера в запрещенной соцсети и после вступления закона в силу, то это будет считаться нарушением, поэтому их «лучше убрать», заявил он в рамках сессии «Российский рынок интернет-рекламы».