Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах

В Москве 23 ноября проходит съезд «Единой России», который даст старт подготовке партии к выборам в Госдуму. На съезде должна состояться ротация генерального совета «Единой России», после чего будут проведены замены в исполкоме. Парламентские выборы пройдут в России в 2021 г. Единороссы рассчитывают по их итогам получить 301 мандат, сейчас у них 343.