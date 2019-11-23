Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на «прямой линии», а решать их самостоятельно. «Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной "прямой линии", которая проводится у меня ежегодно», — сказал он, выступая на съезде «Единой России» в Москве.
По мнению президента, именно члены партии должны первыми обращать внимание на проблемы в регионах и добиваться, чтобы местные чиновники их решали. «На местах вы должны это видеть, если чиновники не видят, терзать их, трясти, добиваться решения», — подчеркнул Путин.
Кроме того, «Единая Россия» вовсе не обязана автоматически соглашаться с любыми действиями чиновников, даже высокопоставленных, добавил президент. «Статус правящей партии не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу России», — считает Путин.
В Москве 23 ноября проходит съезд «Единой России», который даст старт подготовке партии к выборам в Госдуму. На съезде должна состояться ротация генерального совета «Единой России», после чего будут проведены замены в исполкоме. Парламентские выборы пройдут в России в 2021 г. Единороссы рассчитывают по их итогам получить 301 мандат, сейчас у них 343.