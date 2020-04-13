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Новые партии подают заявления о регистрации отделений в регионах

В законности их действий есть сомнения, но регистрацию они получат, считают эксперты
Елена Мухаметшина
Съезд партии Прямой Демократии /Максим Стулов / Ведомости

У четырех новых партий, зарегистрированных Минюстом в конце марта – начале апреля («Новые люди», «За правду», «Зеленая альтернатива» и Партия прямой демократии), несмотря на введенный в большинстве российских регионов из-за коронавируса режим самоизоляции, не будет проблем с созданием региональных отделений, так как все собрания на местах были проведены еще до начала эпидемии. Об этом заявили «Ведомостям» представители всех четырех организаций. Чтобы получить право участвовать в сентябрьских региональных выборах, новым партиям нужно до начала июня зарегистрировать отделения как минимум в 43 регионах. Эксперты полагают, что партийцы нарушили установленную процедуру регистрации, но в их допуске на осенние выборы не сомневаются.

Ранее «Ведомости» писали, что Кремль хочет допустить на выборы в Госдуму 2021 г. большое число малых партий, чтобы «Единая Россия» получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших 5%-ный барьер. Протестировать новые партийные проекты планируется в сентябре 2020 г., когда пройдут выборы в законодательные собрания 11 регионов, говорили собеседники «Ведомостей».

Эпидемический порог

Два человека, близких к администрации президента, говорят, что никаких проблем с регистрацией отделений и допуском к выборам у этих партий не будет, поскольку их создание санкционировано властями. «Задача – обновить партийное поле и перетащить на себя часть протестного электората КПРФ и ЛДПР. Если у новых партий это получится на осенних выборах или на выборах в Госдуму, значит, они пройдут в парламенты. Но гарантий на это им никто не дает», – поясняет один из собеседников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных