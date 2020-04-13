Новые партии подают заявления о регистрации отделений в регионах

У четырех новых партий, зарегистрированных Минюстом в конце марта – начале апреля («Новые люди», «За правду», «Зеленая альтернатива» и Партия прямой демократии), несмотря на введенный в большинстве российских регионов из-за коронавируса режим самоизоляции, не будет проблем с созданием региональных отделений, так как все собрания на местах были проведены еще до начала эпидемии. Об этом заявили «Ведомостям» представители всех четырех организаций. Чтобы получить право участвовать в сентябрьских региональных выборах, новым партиям нужно до начала июня зарегистрировать отделения как минимум в 43 регионах. Эксперты полагают, что партийцы нарушили установленную процедуру регистрации, но в их допуске на осенние выборы не сомневаются.