Новые партии подают заявления о регистрации отделений в регионах

Новые партии подают заявления о регистрации отделений в регионахВ законности их действий есть сомнения, но регистрацию они получат, считают эксперты
У четырех новых партий, зарегистрированных Минюстом в конце марта – начале апреля («Новые люди», «За правду», «Зеленая альтернатива» и Партия прямой демократии), несмотря на введенный в большинстве российских регионов из-за коронавируса режим самоизоляции, не будет проблем с созданием региональных отделений, так как все собрания на местах были проведены еще до начала эпидемии. Об этом заявили «Ведомостям» представители всех четырех организаций. Чтобы получить право участвовать в сентябрьских региональных выборах, новым партиям нужно до начала июня зарегистрировать отделения как минимум в 43 регионах. Эксперты полагают, что партийцы нарушили установленную процедуру регистрации, но в их допуске на осенние выборы не сомневаются.
Ранее «Ведомости» писали, что Кремль хочет допустить на выборы в Госдуму 2021 г. большое число малых партий, чтобы «Единая Россия» получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших 5%-ный барьер. Протестировать новые партийные проекты планируется в сентябре 2020 г., когда пройдут выборы в законодательные собрания 11 регионов, говорили собеседники «Ведомостей».
Эпидемический порог
Два человека, близких к администрации президента, говорят, что никаких проблем с регистрацией отделений и допуском к выборам у этих партий не будет, поскольку их создание санкционировано властями. «Задача – обновить партийное поле и перетащить на себя часть протестного электората КПРФ и ЛДПР. Если у новых партий это получится на осенних выборах или на выборах в Госдуму, значит, они пройдут в парламенты. Но гарантий на это им никто не дает», – поясняет один из собеседников.