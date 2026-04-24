Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин начал кампанию

Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин начал кампаниюЭксперты считают реальной целью политика напомнить о себе
Политик Борис Надеждин, которому в 2024 г. Центризбирком (ЦИК) отказал в регистрации на выборах президента России, начинает новую избирательную кампанию. Он сообщил «Ведомостям», что намерен принять участие в выборах депутатов Московской областной думы и Государственной думы, которые пройдут в единый день голосования 20 сентября.
«Начал работу предвыборный штаб, арендовали офисы в городах, собираем базу сторонников, готовимся к сбору подписей, проводим акции», – уточнил Надеждин в своем Telegram-канале. Также он сообщил 22 апреля о завершении сбора средств на проведение фокус-групп.
Для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму по Мытищинскому округу нужно собрать минимум 14 000 подписей. В Мособлдуму – 8000. «Собрать надо заметно больше, чтобы отобрать лучшие», – отметил политик.
«Есть задача реалистичная, а есть задача, если решат меня зарегистрировать. Реалистичная задача заключается в том, чтобы воспользоваться, собственно говоря, выборами как основой для широкой общественной кампании по нормализации ситуации в стране», – сказал политик «Ведомостям». Рефреном своей кампании он называет возвращение «к нормальной жизни», а главным мероприятием – сбор подписей, которые нужны кандидату для выдвижения.
«Все помнят очереди 2024 г.», – говорит политик. В Госдуму он планирует идти по Мытищинскому одномандатному округу № 123. Этот округ был создан в 2025 г. (из-за увеличения количества избирателей в Московской области теперь 16 округов), в него входят Долгопрудный, Королев и Мытищи, ранее разбросанные по Дмитровскому, Подольскому и Балашихинскому округам соответственно.
«Я в Долгопрудном с 1990 г. избирался», – напоминает Надеждин. Он был депутатом местного совета в 1990–1997 гг., а также в 2019–2024 гг. В 1999 г. избирался в Госдуму по списку (от «Союза правых сил»). «Единая Россия» (ЕР) планирует выдвинуть в Мытищинском избирательном округе олимпийского чемпиона 2014 г. Александра Легкова. О том, что лыжник может принять участие в думской кампании в Подмосковье, «Ведомости» сообщали 17 марта. Легков участвует в праймериз ЕР по Мытищинскому округу.
По мнению Надеждина, в случае его регистрации кампания в Мытищинском округе станет «самой интересной в стране».
17 июня 2025 г. Верховный суд (ВС) по иску Минюста ликвидировал партию «Гражданская инициатива», от которой годом ранее был выдвинут в президенты Надеждин, а семью годами ранее – журналистка Ксения Собчак. В отличие от Надеждина Собчак была зарегистрирована на выборах и заняла четвертое место с результатом 1,68%. Поводом для ликвидации стало неучастие «Гражданской инициативы» в выборах в течение семи лет.
Сам Надеждин уже после выборов, в 2025 г., был признан судом банкротом. Процедура реализации долгов была инициирована судом в сентябре 2024 г. на основании заявления АСВ от лица Росэнергобанка, который обанкротился в 2017 г. Тогда суд включил в реестр требований кредиторов задолженность Надеждина перед банком в размере 77,4 млн руб. В октябре 2025 г. арбитраж разрешил ежемесячно выделять политику около 311 000 руб. на лекарства и медицинские услуги. Выплата должна производиться финансовым управляющим на основании закона «О несостоятельности (банкротстве)» при наличии у должника дохода.
Все без исключения эксперты, с которыми поговорили «Ведомости», скептически оценивают шансы Надеждина даже на регистрацию на выборах. «Трудно себе представить пока возможность регистрации», – сказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Собеседник, близкий к региональным властям, считает, что Надеждин проводит кампанию в своих интересах.
По мнению политолога Константина Калачева, вряд ли отсутствие перспектив на регистрацию огорчает Надеждина, если его основная цель – развернуть дискуссию. «Хочет напомнить о себе. Уже, собственно, напомнил. Других целей и тем более перспектив тут нет», – говорит политолог Виталий Иванов. «Думаю, что шансы собственно на участие в кампании призрачны, а на победу – тем более», – сказал «Ведомостям» глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.