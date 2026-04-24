Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин начал кампанию

Сам Надеждин уже после выборов, в 2025 г., был признан судом банкротом. Процедура реализации долгов была инициирована судом в сентябре 2024 г. на основании заявления АСВ от лица Росэнергобанка, который обанкротился в 2017 г. Тогда суд включил в реестр требований кредиторов задолженность Надеждина перед банком в размере 77,4 млн руб. В октябре 2025 г. арбитраж разрешил ежемесячно выделять политику около 311 000 руб. на лекарства и медицинские услуги. Выплата должна производиться финансовым управляющим на основании закона «О несостоятельности (банкротстве)» при наличии у должника дохода.