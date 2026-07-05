Партия «Зеленые» утвердила список кандидатов в Госдуму

Академик, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института водных проблем РАН, один из основателей партии «Зеленые» подчеркнул, что экологический интерес – это государственный интерес, у которого сейчас нет активного политического защитника среди парламентских партий. По его мнению, партия имеет большой потенциал и должна быть представлена в законодательных органах всех регионов и в Госдуме для полноценного развития страны.