Партия «Зеленые» утвердила список кандидатов в Госдуму
Российская экологическая партия «Зеленые» на съезде в Москве утвердила список кандидатов в депутаты Государственной думы и предвыборную программу.
Съезд утвердил 263 кандидата в федеральной части списка и 135 одномандатников. Федеральный список «Зеленых» возглавила Марина Шишкина, вместе с которой в пятерку лидеров вошли сопредседатели партии: Александра Кудзагова, Руслан Хвостов, Андрей Нагибин и Сергей Шахматов.
Академик, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института водных проблем РАН, один из основателей партии «Зеленые» подчеркнул, что экологический интерес – это государственный интерес, у которого сейчас нет активного политического защитника среди парламентских партий. По его мнению, партия имеет большой потенциал и должна быть представлена в законодательных органах всех регионов и в Госдуме для полноценного развития страны.
На съезде утвердили предвыборную программу парти «Семь шагов». Она включает семь основных направлений: экологический мониторинг, регулирование цен на энергоносители, доступное жилье, справедливую налоговую систему, качественную медицину, поддержку агросектора и контроль качества продуктов.
Кудзагова рассказала, что партия провела серию встреч «Зеленый диалог» в регионах и получила мощную поддержку своих экологических и социальных ценностей. Она отметила, что главный запрос людей – социальная справедливость: доступное образование, медицина, транспорт, дороги, чистая вода и воздух, что должно быть нормой для всех, а не только для жителей крупных городов.
Кроме того, на съезде был представлен молодежный проект – сериал, созданный певицами-блогерами с аудиторией более 24 млн человек, которые после участия в акции «Зеленых» по высадке деревьев решили снять сериал о том, как героини становятся спасателями планеты.
Под эгидой «Зеленых» выступают непарламентские партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» (создана в 2020 г. перед прошлыми выборами в Госдуму), которые объединились в одну политическую силу в преддверии выборов в Госдуму. Они имеют право участвовать в думской кампании без сбора подписей.