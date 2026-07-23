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ЦИК обновила рекомендации по голосованию за рубежом

Выборы за пределами России будут проходить в сложных условиях, отметили в комиссии
Юлия Малева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Центризбирком (ЦИК) обновил регламент проведения голосования для россиян за рубежом. «Продолжаем вооружать наших коллег из дипломатических и консульских учреждений, которым предстоит в непростой обстановке обеспечивать избирательные права наших соотечественников, проживающих за пределами Российской Федерации или оказавшихся там в краткосрочных поездках», – прокомментировал в ходе заседания комиссии 22 июля принятое постановление член ЦИК Павел Андреев. До 31 июля будет определен перечень зарубежных участков, до 10 августа эта информация будет передана в ЦИК.

В утвержденных рекомендациях «отражена вся специфика» организации голосования за рубежом и все новации избирательного законодательства, сказал Андреев.

В частности, там прописана возможность изготовления избирательных бюллетеней непосредственно участковыми избирательными комиссиями. В этом электоральном цикле доставка бюллетеней, изготовленных типографским способом, будет осуществляться в Абхазию, Азербайджан и Южную Осетию. Во всех остальных странах участковые комиссии будут изготавливать их самостоятельно по оригинальному макету, переданному из ЦИК в электронном виде. «Практика эта не новая, хорошо себя зарекомендовала в условиях чрезвычайно осложнившейся в последние годы международной логистики», – пояснил он.

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Кроме того, теперь избиратели за рубежом на выборах депутатов Госдумы приписаны не к различным одномандатным избирательным округам в зависимости от страны, где они голосуют, а к федеральному округу. То есть они будут получать только один бюллетень, уточнил Андреев. Эта норма принята в 2023 г. и на выборах восьмого созыва Госдумы не применялась.

Также, по его словам, существенное значение имеют новации законодательства, касающиеся текста избирательных бюллетеней для голосования на зарубежных участках в федеральном округе. «У них под наименованием политической партии теперь будут размещены фамилии, имена и отчества только первых пяти кандидатов, включенных в общую федеральную часть каждого федерального списка кандидатов. В таком же объеме информация о кандидатах из федерального списка размещается на информационном стенде в помещении для голосования», – уточнил Андреев.

Что говорят о голосовании за рубежом

15 июня глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что в 2026 г. планируется открыть более 300 избирательных участков в более чем 150 странах. Сенатор, руководитель рабочей группы по мониторингу попыток вмешательства в период проведения избирательных кампаний Алексей Кондратьев заявил 21 июля, что Германия, Польша, Чехия, США и страны Прибалтики препятствуют досрочному выездному голосованию, а также открытию дополнительных избирательных участков для голосования граждан России, живущих за границей, писали «Ведомости». Также часть государств Европы и США проводят политику сокращения численности российских дипломатов – закрыто порядка 30 консульств РФ, указал Кондратьев.

Еще одна новелла касается порядка получения избирательных бюллетеней взамен испорченных: теперь избиратель на голосовании за рубежом сможет получить его только по решению участковой избирательной комиссии. Андреев надеется, что за границей эта норма встанет на пути «имевших место попыток организовать безответственные и в общем-то бессмысленные акции, связанные с намеренной порчей бюллетеней». «Такое изменение позволит комиссии, рассмотрев все обстоятельства, принять мотивированное решение об обоснованности такой просьбы, чтобы не допустить, как говорилось, умышленную порчу», – пояснил выступающий.

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Андреев призвал участковые избирательные комиссии за рубежом уделять особое внимание информированию избирателей, ведь там у граждан нет возможности в достаточном объеме получать информацию о предстоящих выборах на улицах и в СМИ. «Даже «Госуслуги», сайт ЦИК России, на котором содержится раздел по голосованию за рубежом, для многих наших соотечественников за рубежом недоступны», – обратил внимание он. В этой связи приобретает особое значение публикация полной информации на сайтах и в пабликах посольств и консульских учреждений РФ, Русских домов, представительств Россотрудничества, организаций и ассоциаций соотечественников и их печатных изданий, уточнил Андреев. Также важно уведомить туристов и граждан в командировке об опции «Мобильного избирателя», с помощью которого можно переписаться на удобный для них участок за рубежом.

Глава ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, пожелала успехов коллегам из Министерства иностранных дел и дипломатам, «которым в сложнейших условиях в ряде – особенно недружественных – стран приходится проводить выборы с учетом того, что им не гарантируют безопасность».

Влияние зарубежных голосов на определение победителя в одномандатном округе всегда вызывало вопросы и отказ от этого института можно только приветствовать, констатирует электоральный юрист Олег Захаров. «Ведь при близких рейтингах у кандидатов были возможны и регулярно случались ситуации, когда судьбу мандата из нижегородской, например, глубинки определяли голоса избирателей из Африки. Это позитивное изменение, оно повышает легитимность выборов, уменьшая факторы риска и искажений», – отмечает он.

Запрет повторной выдачи бюллетеня блокирует «досадную», хотя уже совсем редко используемую технологию дестабилизации работы комиссии, сказал эксперт. Она уже почти не встречается в отечественной практике, но на зарубежных участках однажды была использована и ЦИК стремится перекрыть эту лазейку, говорит Захаров.

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