ЦИК обновила рекомендации по голосованию за рубежом

Андреев призвал участковые избирательные комиссии за рубежом уделять особое внимание информированию избирателей, ведь там у граждан нет возможности в достаточном объеме получать информацию о предстоящих выборах на улицах и в СМИ. «Даже «Госуслуги», сайт ЦИК России, на котором содержится раздел по голосованию за рубежом, для многих наших соотечественников за рубежом недоступны», – обратил внимание он. В этой связи приобретает особое значение публикация полной информации на сайтах и в пабликах посольств и консульских учреждений РФ, Русских домов, представительств Россотрудничества, организаций и ассоциаций соотечественников и их печатных изданий, уточнил Андреев. Также важно уведомить туристов и граждан в командировке об опции «Мобильного избирателя», с помощью которого можно переписаться на удобный для них участок за рубежом.