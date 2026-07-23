ЦИК дала больше прав военнослужащим

ЦИК дала больше прав военнослужащимОни смогут голосовать электронно и входить в составы УИК
Центризбирком (ЦИК) подготовил документ, регламентирующий порядок обеспечения избирательных прав военнослужащих. Он составлен по аналогии с методическими рекомендациями 2021 г., но есть ряд изменений: например, военнослужащие, находящиеся за пределами территории РФ, не будут участвовать в голосовании на выборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам (это обусловлено изменениями избирательного законодательства, принятого в 2024 г.). Об этом на заседании 22 июля заявил член ЦИК Герой России Анатолий Сысоев в своем первом выступлении после включения в состав комиссии в марте 2026 г. по президентской квоте.
Соответствующие изменения вносятся в методические рекомендации по обеспечению реализации избирательных прав военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов (прокуратура, Следственный комитет, ОВД, таможенные органы, учреждения уголовно-исполнительной системы и др.) на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.
Еще одна новелла, по словам Сысоева, заключается в том, что в воинских частях участковая избирательная комиссия (УИК) может формироваться из числа военнослужащих, членов их семей и других избирателей, в том числе не входящих в резерв составов участковых избирательных комиссий. В случае если на территории воинской части не образован избирательный участок, командир воинской части передает в соответствующую УИК часть списка избирателей за день до первого дня голосования, уточнил выступающий. Также документом установлены ограничения на осуществление фото- и видеосъемки в помещениях для голосования на избирательных участках, образованных в воинских частях, указал член ЦИК.
В документе подчеркивается, что недопустимо ограничение активного или пассивного избирательного права военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов по мотивам, «связанным характером, условиями, продолжительностью, местом их службы или местом пребывания, а также местом жительства до призыва на военную службу или службу в правоохранительные органы». Реализуют избирательные права военных избиркомы совместно с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и воинскими формированиями федеральных органов исполнительной власти.
Там же прописано, что сведения о численности военнослужащих и дислокации воинских частей не подлежат разглашению. Более того, не допускается включение этих сведений отдельной строкой в базу данных ГАС «Выборы».
На избирательных участках, образованных в пределах расположения воинской части, весь список избирателей помещается в отдельный мешок или коробку, которые затем опечатываются и передаются УИК на хранение командиру воинской части. Список избирателей хранится у него не менее одного года со дня официального опубликования общих результатов выборов депутатов Госдумы, после чего уничтожается.
Методические рекомендации согласованы с Минобороны, Росгвардией и пограничной службой ФСБ России. «Все предложения, поступившие в ЦИК от вышеуказанных государственных органов, учтены в представленном проекте», – заверил Сысоев.
Вторым постановлением члены ЦИК внесли изменения в п. 5.5 методических рекомендаций, дополнив их тезисом о том, что военнослужащие в числе прочего смогут отдать свой голос электронно. Ранее этим пунктом предусматривалась возможность проведения лишь дистанционного электронного голосования.
Подготовлен также в новой редакции раздел реализации военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов пассивного избирательного права, уточнил Сысоев. Например, в рекомендациях указывается, что в процессе сбора подписей не допускается участие командования воинских частей, военных организаций и учреждений, руководителей подразделений правоохранительных органов. Кроме того, запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые предвыборные агитационные материалы воинским частям, а также военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Исключение составляют случаи, когда воинская часть является единственным зданием, пригодным для проведения собраний.
Принятое постановление связано с тем, что большое количество военнослужащих и представителей других силовых и гражданских органов находятся на территории проведения специальной военной операции, говорит политолог Александр Немцев. В июне 2026 г. президент Владимир Путин заявил, что численность группировки Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации превышает 700 000 человек. «Для этих граждан и создана подобного рода система, чтобы они могли максимально быстро, эффективно и без лишней суеты выразить свой гражданский выбор, проголосовать на выборах», – указал он.