ЦИК дала больше прав военнослужащим

Еще одна новелла, по словам Сысоева, заключается в том, что в воинских частях участковая избирательная комиссия (УИК) может формироваться из числа военнослужащих, членов их семей и других избирателей, в том числе не входящих в резерв составов участковых избирательных комиссий. В случае если на территории воинской части не образован избирательный участок, командир воинской части передает в соответствующую УИК часть списка избирателей за день до первого дня голосования, уточнил выступающий. Также документом установлены ограничения на осуществление фото- и видеосъемки в помещениях для голосования на избирательных участках, образованных в воинских частях, указал член ЦИК.