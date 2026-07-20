Памфилова: выборы пройдут в беспрецедентно сложных условиях

До этого Памфилова сообщала, что голосование вне помещений в регионах, где действует военное положение, не повлечет упрощения избирательных процедур. По ее словам, будут использоваться специальные процедуры учета избирателей и сейф-пакеты для сохранности бюллетеней, а маршруты и время работы выездных комиссий определят сами избиркомы совместно с правоохранительными органами и региональными властями с учетом оперативной обстановки.