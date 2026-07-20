Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CBOM8,534+7,18%CNY Бирж.11,641+0,61%IMOEX2 000,69+2,16%RTSI804,77+2,27%RGBI111,61+0,65%RGBITR747,9+0,74%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Памфилова: выборы пройдут в беспрецедентно сложных условиях

Ведомости

Подготовка и проведение выборов в единый день голосования 20 сентября пройдут в беспрецедентно сложных условиях. Об этом в интервью «РИА Новости» заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Поэтому антитеррористическая защищенность и готовность оперативного реагирования при чрезвычайных обстоятельствах ставится во главу», – сказала она.

По словам Памфиловой, риски террористических угроз не только не снижаются, но и возрастают. Она заявила, что Киев и его «покровители» перешли к атакам на гражданское население и объекты инфраструктуры.

ЦИК заверил списки всех партий, выдвинувших кандидатов на думские выборы

Политика / Демократия

Глава ЦИК отметила, что комиссия совместно с МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардией реализует комплекс мер, направленных на предупреждение угроз и обеспечение безопасности участников избирательного процесса.

До этого Памфилова сообщала, что голосование вне помещений в регионах, где действует военное положение, не повлечет упрощения избирательных процедур. По ее словам, будут использоваться специальные процедуры учета избирателей и сейф-пакеты для сохранности бюллетеней, а маршруты и время работы выездных комиссий определят сами избиркомы совместно с правоохранительными органами и региональными властями с учетом оперативной обстановки.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её