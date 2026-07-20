Памфилова: выборы пройдут в беспрецедентно сложных условиях
Подготовка и проведение выборов в единый день голосования 20 сентября пройдут в беспрецедентно сложных условиях. Об этом в интервью «РИА Новости» заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Поэтому антитеррористическая защищенность и готовность оперативного реагирования при чрезвычайных обстоятельствах ставится во главу», – сказала она.
По словам Памфиловой, риски террористических угроз не только не снижаются, но и возрастают. Она заявила, что Киев и его «покровители» перешли к атакам на гражданское население и объекты инфраструктуры.
Глава ЦИК отметила, что комиссия совместно с МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардией реализует комплекс мер, направленных на предупреждение угроз и обеспечение безопасности участников избирательного процесса.
До этого Памфилова сообщала, что голосование вне помещений в регионах, где действует военное положение, не повлечет упрощения избирательных процедур. По ее словам, будут использоваться специальные процедуры учета избирателей и сейф-пакеты для сохранности бюллетеней, а маршруты и время работы выездных комиссий определят сами избиркомы совместно с правоохранительными органами и региональными властями с учетом оперативной обстановки.