ЦИК: голосование вне помещений в ЕДГ-2026 не приведет к упрощению процедур

24 июня три источника, близких к ЦИК, сообщили «Ведомостям», что в 2026 г. онлайн-голосование может быть использовано более чем в 30 регионах. Один из собеседников газеты говорит, что комиссия согласует 33 субъекта для применения дистанционного электронного голосования. Другой отмечает, что проведение его в трети регионов укладывается в логику подготовки регионов и общества к такому формату волеизъявления.