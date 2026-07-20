ЦИК: голосование вне помещений в ЕДГ-2026 не приведет к упрощению процедур
Голосование вне помещений в условиях действия военного положения в отдельных регионах не приведет к упрощению избирательных процедур. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в интервью «РИА Новости».
«Все гарантии, предусмотренные законодательством, сохранятся в полном объеме. Будут применяться специальные процедуры учета избирателей, использоваться сейф-пакеты для обеспечения сохранности бюллетеней», – подчеркнула она.
Памфилова рассказала, что время проведения голосования вне помещений, конкретные маршруты, порядок работы избиркомов будут определять сами избирательные комиссии во взаимодействии с правоохранительными органами, органами госвласти и другими компетентными структурами. По ее словам, предусмотрена возможность максимально гибкой организации голосования с учетом обстановки.
В единый день голосования (ЕДГ) 20 сентября ожидается «масштабная» избирательная кампания, в ходе которой планируется заместить 20 700 депутатских мандатов. 27 мая Памфилова заявила, что выборы депутатов Госдумы будут сложнейшей избирательной кампанией за последние годы.
24 июня три источника, близких к ЦИК, сообщили «Ведомостям», что в 2026 г. онлайн-голосование может быть использовано более чем в 30 регионах. Один из собеседников газеты говорит, что комиссия согласует 33 субъекта для применения дистанционного электронного голосования. Другой отмечает, что проведение его в трети регионов укладывается в логику подготовки регионов и общества к такому формату волеизъявления.