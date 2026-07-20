Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,612+0,36%CHKZ14 750-0,34%ARSA5,45+2,06%IMOEX1 991,39+1,68%RTSI801,03+1,79%RGBI110,44-0,41%RGBITR740,28-0,29%
Главная / Политика /

ЦИК: голосование вне помещений в ЕДГ-2026 не приведет к упрощению процедур

Ведомости

Голосование вне помещений в условиях действия военного положения в отдельных регионах не приведет к упрощению избирательных процедур. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в интервью «РИА Новости».

«Все гарантии, предусмотренные законодательством, сохранятся в полном объеме. Будут применяться специальные процедуры учета избирателей, использоваться сейф-пакеты для обеспечения сохранности бюллетеней», – подчеркнула она.

Памфилова рассказала, что время проведения голосования вне помещений, конкретные маршруты, порядок работы избиркомов будут определять сами избирательные комиссии во взаимодействии с правоохранительными органами, органами госвласти и другими компетентными структурами. По ее словам, предусмотрена возможность максимально гибкой организации голосования с учетом обстановки.

В единый день голосования (ЕДГ) 20 сентября ожидается «масштабная» избирательная кампания, в ходе которой планируется заместить 20 700 депутатских мандатов. 27 мая Памфилова заявила, что выборы депутатов Госдумы будут сложнейшей избирательной кампанией за последние годы.

24 июня три источника, близких к ЦИК, сообщили «Ведомостям», что в 2026 г. онлайн-голосование может быть использовано более чем в 30 регионах. Один из собеседников газеты говорит, что комиссия согласует 33 субъекта для применения дистанционного электронного голосования. Другой отмечает, что проведение его в трети регионов укладывается в логику подготовки регионов и общества к такому формату волеизъявления.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь