Источники «Ведомостей»: более трети регионов будут использовать ДЭГ

Ходатайствовать о внедрении ДЭГ или нет – это право каждого региона, говорила Памфилова в 2025 г. Представители субъектов РФ взвешивают свои возможности, соизмеряют их с требованиями ЦИК (например, охват региона интернетом, стабильная работа портала «Госуслуги»), и после комиссия решает, стоит ли согласовывать заявку или нет. При этом одновременно ДЭГ во всех регионах сможет применяться только после того, как каждый субъект РФ опробует его хотя бы раз, но до такой возможности еще «ой-ой как далеко», отметила тогда же Памфилова.