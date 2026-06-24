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Источники «Ведомостей»: более трети регионов будут использовать ДЭГ

Центризбирком 24 июня рассмотрит вопрос об онлайн-голосовании на выборах в Госдуму
Юлия Малева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В 2026 г. онлайн-голосование может быть использовано более чем в 30 регионах. Об этом сообщили «Ведомостям» три источника, близких к ЦИК. Один из них говорит, что комиссия согласует 33 субъекта Федерации для применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Другой отмечает, что проведение ДЭГа в трети регионов укладывается в логику подготовки регионов и общества к такому формату волеизъявления. 

Согласно повестке заседания, ЦИК рассмотрит вопрос о проведении ДЭГ уже 24 июня. Этот вопрос значится первым, докладчиком назначен зампред ЦИК Николай Булаев. В документе вопрос обозначен так: «О проведении ДЭГ на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенных с ними выборах». Кроме того, ЦИК утвердит порядок проведения этого формата волеизъявления и рассмотрит вопрос «о внесении изменений в требования к проведению ДЭГ». Об этом доложит председатель ЦИК Элла Памфилова.

18 марта 2026 г. Булаев сообщил журналистам, что примерно 40 регионов подали заявки на проведение ДЭГ. Тогда же он отметил, что что на практике далеко не все заявки получают одобрение ЦИК. «Напомню, что Центризбирком рассматривает их достаточно детально», – подчеркнул он.

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Ходатайствовать о внедрении ДЭГ или нет – это право каждого региона, говорила Памфилова в 2025 г. Представители субъектов РФ взвешивают свои возможности, соизмеряют их с требованиями ЦИК (например, охват региона интернетом, стабильная работа портала «Госуслуги»), и после комиссия решает, стоит ли согласовывать заявку или нет. При этом одновременно ДЭГ во всех регионах сможет применяться только после того, как каждый субъект РФ опробует его хотя бы раз, но до такой возможности еще «ой-ой как далеко», отметила тогда же Памфилова.

«С одной стороны, ДЭГ эффективно способствует явке. С другой, требует денег и уязвим для критики», – говорил ранее один из собеседников «Ведомостей». 3 марта «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что явка в ДЭГ не должна быть больше 10% от общего числа избирателей в регионе.

В единый день голосования 2025 г. ДЭГ применялся в 24 регионах. Памфилова тогда отмечала, что несмотря «на все сложности со связью из-за этих БПЛА», россияне подали рекордное количество заявок для голосования таким способом – поступило более 1,7 млн заявлений, явка составила 90,5% от них.

Всего опыт проведения ДЭГ есть у 42 регионов. Суммарно с 2019 г. таким методом проголосовали около 22 млн граждан.

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