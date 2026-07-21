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В ЦИК заявили об исчерпании возможностей Запада по влиянию на избирателей РФ

Ведомости

Запад продолжает предпринимать попытки воздействия на российских избирателей, однако его возможности в этом направлении уже исчерпаны. Об этом заявил член ЦИК Игорь Борисов на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

По его данным, численность иностранных агентов вышла на условное плато возможностей Запада и на 20 июля составляет 767 физлиц. «Это менее 0,001% от числа избирателей в РФ», – сказал Борисов (цитата по ТАСС).

Представитель ЦИК отметил, что попытки воздействия на российскую избирательную систему продолжаются и носят системный характер. Они направлены как на правовые и политические основы избирательного процесса, так и на его цифровую инфраструктуру.

Борисов напомнил, что в 2024 г. было выявлено более 24 млн потенциально опасных запросов и 29 DDoS-атак на сервисы избирательной системы. С начала 2025 г. интернет-ресурсы ЦИК зафиксировали свыше 3,5 млн потенциально опасных запросов, в том числе 56 DDoS-атак. При этом попытки кибервоздействия не повлияли на работу инфраструктуры, обеспечивающей проведение выборов.

20 июля председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что подготовка и проведение выборов в единый день голосования 20 сентября будут проходить в беспрецедентно сложных условиях. По ее словам, приоритетом станут антитеррористическая защищенность и готовность к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации.

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