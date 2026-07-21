В ЦИК заявили об исчерпании возможностей Запада по влиянию на избирателей РФ

Борисов напомнил, что в 2024 г. было выявлено более 24 млн потенциально опасных запросов и 29 DDoS-атак на сервисы избирательной системы. С начала 2025 г. интернет-ресурсы ЦИК зафиксировали свыше 3,5 млн потенциально опасных запросов, в том числе 56 DDoS-атак. При этом попытки кибервоздействия не повлияли на работу инфраструктуры, обеспечивающей проведение выборов.