В ЦИК рассказали о нарастающих атаках на российскую избирательную систему

В ЦИК рассказали о нарастающих атаках на российскую избирательную системуОни ведутся не только в интернете, считают в комиссии
Атаки на российскую избирательную систему и электоральный суверенитет страны интенсифицируются и системно группируются для поиска уязвимостей российской государственности. Об этом в своем докладе заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игорь Борисов в ходе заседания в Совете Федерации, посвященного внешнему вмешательству в предстоящие думские выборы.
Одно из направлений, по его словам, это «обкатанная форма давления» на избирателей и избирательную систему, связанная с «экстремистскими выходками» из-за рубежа, в том числе в «крайне радикальной форме»: террористические атаки, интенсивность которых увеличивается с приближением дня голосования, отмечает Борисов.
Член ЦИК привел данные из сводок Минобороны. По его словам, с мая 2026 г., когда партии включились в проведение внутренних предварительных голосований, число обстрелов российских территорий стало возрастать. И этот процесс продолжается по завершении процедуры выдвижения кандидатов в Госдуму.
«Стало понятно, какие партии идут, с какими намерениями, с какими лозунгами и с какими программами. Понимая, что проигрывают не только на фронте, но и идеологическую борьбу, начинаются обстрелы и увеличиваются [количественно]», – заявил Борисов.
Особое внимание Запад уделяет ведению информационной войны, которая направлена на психологическое воздействие на граждан, особенно на молодежь, сказал член ЦИК. Например, в зарубежных СМИ, на различных интернет-платформах, в социальных сетях, Telegram-каналах активно распространяется «недостоверная, фейковая, вредоносная» информация под видом официальной. К этой же деятельности привлекается искусственный интеллект и так называемые фабрики ботов, добавил Борисов. Также ЦИК, по его словам, фиксирует распространение «синтетического контента», в котором демонстрируется «инсценирование предвыборных аномалий и скрытые фальсификации».
Кроме того, Запад для воздействия на избирателей формирует пул своих агентов, считает Борисов. «Но ресурсы уже исчерпаны. Численность иностранных агентов вышла на условное плато возможностей Запада и составляет на 20 июля 2026 г. 767 физических лиц. Это менее 0,1% от числа избирателей в Российской Федерации (всего, по данным ЦИК на 1 января 2026 г., их численность составляет 111,2 млн человек). Вы понимаете, шума много, а по факту это вот все, кто вот смог работать на Запад и еще пытаться заниматься политикой», – сказал он.
На деятельность иностранных агентов обратил внимание и сенатор, председатель комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров. «В своих деструктивных планах Запад уже традиционно делает ставку на иноагентов, экстремистов и прочих предателей, а подготовка различных электоральных провокаций ведется при прямой финансовой, организационной, информационной и идейной поддержке Запада», – убежден он. Более того, в комиссии еженедельно отмечают контакты «предателей» с западными кураторами для координации их действий, указал сенатор.
Ожидают в ЦИК и атаки на цифровые сервисы, связанные с проведением выборов. Борисов напомнил, что в 2024 г., когда проходили президентские выборы, было выявлено более 24 млн опасных запросов и 29 DDoS-атак на сервисы избирательной системы. В 2025 г. интернет-ресурсы ЦИК России подверглись более чем 3,5 млн потенциально опасных запросов, из которых 56 были DDoS-атаками. «Мы ориентируемся, что интенсивность попыток воздействия на наши цифровые сервисы точно не уменьшится и в текущем году», – признал Борисов. Вместе с тем продолжают деструктивную деятельность представители Евросоюза, НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ, утверждает член ЦИК.
Попытки вмешательства извне в процедуру голосования приобретают все более агрессивный характер, заявил сенатор, руководитель рабочей группы по мониторингу попыток вмешательства в период проведения избирательных кампаний Алексей Кондратьев. Помимо всего перечисленного часть государств Европы и США проводят политику сокращения численности российских дипломатов – закрыто порядка 30 консульств РФ, указал он. Кроме того, сославшись на данные МИД РФ, Кондратьев отметил, что Германия, Польша, Чехия, США и страны Прибалтики препятствуют досрочному выездному голосованию, а также открытию дополнительных избирательных участков для голосования граждан России, живущих за границей.
Главная задача на сегодня – организовать и провести выборы в соответствии с законом, обеспечив при этом безопасность всех участников избирательного процесса, заявил Борисов. Для этого, в частности, проводится комплекс мероприятий совместно с МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардией для предупреждения угроз.
В приграничных регионах усиливаются меры безопасности – там будет возможность досрочного голосования, добавил член ЦИК. По его словам, уже подготовлены укрытия на случай террористических атак в день голосования, предусмотрены дополнительные источники бесперебойного питания на избирательных участках, резервные каналы связи и резервные помещения для голосования. Кроме того, в каждой избирательной комиссии будет определено ответственное лицо по отработке нештатных ситуаций, уточнил Борисов.
Фото ЦИК/ВЫБОРЫ
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