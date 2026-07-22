В ЦИК рассказали о нарастающих атаках на российскую избирательную систему

Кроме того, Запад для воздействия на избирателей формирует пул своих агентов, считает Борисов. «Но ресурсы уже исчерпаны. Численность иностранных агентов вышла на условное плато возможностей Запада и составляет на 20 июля 2026 г. 767 физических лиц. Это менее 0,1% от числа избирателей в Российской Федерации (всего, по данным ЦИК на 1 января 2026 г., их численность составляет 111,2 млн человек). Вы понимаете, шума много, а по факту это вот все, кто вот смог работать на Запад и еще пытаться заниматься политикой», – сказал он.