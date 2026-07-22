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Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Лондоне

Ведомости

В Лондоне организовали избирательный участок для граждан РФ, которые находятся на территории Великобритании и планируют принять участие в выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщили в посольстве РФ в Соединенном Королевстве.

Как сообщили в посольстве, участок № 8061 будет работать 20 сентября в день проведения выборов. Время работы определено с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Избирательный участок будет расположен в здании посольства России по адресу: 6/7 Kensington Palace Gardens, London W8 4QP. В дипломатическом ведомстве уточнили, что дополнительные сведения о порядке голосования и организационных вопросах будут опубликованы позднее.

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Политика / Власть

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.

22 июля ЦИК зарегистировала федеральный список кандидатов ЛДПР на выборы. В  зарегистрированный список вошли 246 кандидатов. Изначально партия представила 247 человек, однако один кандидат был исключен. 21 июля сообщалось, что ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов «Единой России», в который вошли 390 человек. 20 июля был зарегистрирован федеральный список партии «Новые люди», включающий 297 кандидатов. 17 июля комиссия также зарегистрировала список КПРФ, в котором после проверки осталось 329 кандидатов.

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