Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Лондоне

22 июля ЦИК зарегистировала федеральный список кандидатов ЛДПР на выборы. В зарегистрированный список вошли 246 кандидатов. Изначально партия представила 247 человек, однако один кандидат был исключен. 21 июля сообщалось, что ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов «Единой России», в который вошли 390 человек. 20 июля был зарегистрирован федеральный список партии «Новые люди», включающий 297 кандидатов. 17 июля комиссия также зарегистрировала список КПРФ, в котором после проверки осталось 329 кандидатов.