Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Лондоне
В Лондоне организовали избирательный участок для граждан РФ, которые находятся на территории Великобритании и планируют принять участие в выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщили в посольстве РФ в Соединенном Королевстве.
Как сообщили в посольстве, участок № 8061 будет работать 20 сентября в день проведения выборов. Время работы определено с 08:00 до 20:00 по местному времени.
Избирательный участок будет расположен в здании посольства России по адресу: 6/7 Kensington Palace Gardens, London W8 4QP. В дипломатическом ведомстве уточнили, что дополнительные сведения о порядке голосования и организационных вопросах будут опубликованы позднее.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.
22 июля ЦИК зарегистировала федеральный список кандидатов ЛДПР на выборы. В зарегистрированный список вошли 246 кандидатов. Изначально партия представила 247 человек, однако один кандидат был исключен. 21 июля сообщалось, что ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов «Единой России», в который вошли 390 человек. 20 июля был зарегистрирован федеральный список партии «Новые люди», включающий 297 кандидатов. 17 июля комиссия также зарегистрировала список КПРФ, в котором после проверки осталось 329 кандидатов.