Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,563-0,06%CHKZ14 750-0,34%BRZL1 170+7,14%IMOEX1 927-1,6%RTSI774,31-1,6%RGBI110,41-0,43%RGBITR740,04-0,32%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЦИК зарегистрировала списки партии «Новые люди»

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала списки партии «Новые люди», передает корреспондент «Ведомостей».

«Новые люди» стали второй партией, прошедший этот этап. Первой была КПРФ. В федеральный список вошли 297 человек.

17 июля ЦИК зарегистрировала федеральный список КПРФ на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. В списке КПРФ осталось 329 кандидатов. Изначально партия выдвинула 333 человека, но четыре кандидата были исключены. До этого ЦИК заверила список, после чего партия представила документы для его регистрации.

ЦИК России заверила федеральные списки и списки кандидатов по одномандатным округам «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», партии «Новые люди», «Яблока», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, партий «Коммунисты России», «Родина» и Партии прямой демократии. Также ЦИК утвердила списки кандидатов от экологической партии «Зеленые».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте