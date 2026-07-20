ЦИК зарегистрировала списки партии «Новые люди»

17 июля ЦИК зарегистрировала федеральный список КПРФ на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. В списке КПРФ осталось 329 кандидатов. Изначально партия выдвинула 333 человека, но четыре кандидата были исключены. До этого ЦИК заверила список, после чего партия представила документы для его регистрации.