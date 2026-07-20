ЦИК зарегистрировала списки партии «Новые люди»
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала списки партии «Новые люди», передает корреспондент «Ведомостей».
«Новые люди» стали второй партией, прошедший этот этап. Первой была КПРФ. В федеральный список вошли 297 человек.
17 июля ЦИК зарегистрировала федеральный список КПРФ на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. В списке КПРФ осталось 329 кандидатов. Изначально партия выдвинула 333 человека, но четыре кандидата были исключены. До этого ЦИК заверила список, после чего партия представила документы для его регистрации.
ЦИК России заверила федеральные списки и списки кандидатов по одномандатным округам «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», партии «Новые люди», «Яблока», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, партий «Коммунисты России», «Родина» и Партии прямой демократии. Также ЦИК утвердила списки кандидатов от экологической партии «Зеленые».