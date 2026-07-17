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КПРФ первой зарегистрировала федеральный список кандидатов на выборах в Госдуму

В списке осталось 329 кандидатов
Юлия Малева

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральный список КПРФ на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Партия первой завершила процедуру регистрации для участия в кампании, передает корреспондент «Ведомостей».

В списке КПРФ осталось 329 кандидатов. Изначально партия выдвинула 333 человека, но четыре кандидата были исключены. До этого ЦИК заверила список, после чего партия представила документы для его регистрации.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия всегда конструктивно взаимодействовала с Центральной избирательной комиссией, которая «все делала для того, чтобы выборы были в стране полноценными». При этом он отметил, что нынешняя кампания проходит в условиях продолжающейся спецоперации. По его словам, в таких условиях реализовывать выборные возможности непросто.

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Политика / Власть

«Поэтому благодарим президента и руководство, которые все-таки сохранили лучшие демократические традиции. Мы будем максимально все делать для того, чтобы реализовать главное требование его послания. А суть послания проста – обеспечить темпы выше мировых, сплотить максимально общество, освоить новейшие технологии, обеспечить полноценную победу над очень сильным, коварным и злобным противником», – сказал Зюганов.

До этого ЦИК заверила федеральные списки ряда других партий. Так, 10 июля комиссия заверила списки «Единой России», «Новых людей» и «Яблока», 11 июля – Партии пенсионеров, 13 июля – «Справедливой России», 15 июля – «Коммунистов России», а 16 июля – партии «Родина».

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Всего будет избрано 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.

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