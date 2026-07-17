КПРФ первой зарегистрировала федеральный список кандидатов на выборах в Госдуму

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия всегда конструктивно взаимодействовала с Центральной избирательной комиссией, которая «все делала для того, чтобы выборы были в стране полноценными». При этом он отметил, что нынешняя кампания проходит в условиях продолжающейся спецоперации. По его словам, в таких условиях реализовывать выборные возможности непросто.