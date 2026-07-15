«Единая Россия» передала в ЦИК документы для регистрации списка кандидатов

30 июня «Ведомости» писали, что «Единая Россия» сформировала 57 региональных групп на выборах в Госдуму – столько же, сколько было на выборах в 2021 г. Чуть больше половины депутатов, избранных по спискам в 2021 г., могут смениться. Из 57 групп во главе 45 оказались губернаторы, а в некоторых объединенных их даже по двое. Девять региональных групп возглавили депутаты Госдумы нынешнего созыва.