«Единая Россия» передала в ЦИК документы для регистрации списка кандидатов
Партия «Единая Россия» направила в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России пакет документов для регистрации федерального списка кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщили в ЦИК РФ.
30 июня «Ведомости» писали, что «Единая Россия» сформировала 57 региональных групп на выборах в Госдуму – столько же, сколько было на выборах в 2021 г. Чуть больше половины депутатов, избранных по спискам в 2021 г., могут смениться. Из 57 групп во главе 45 оказались губернаторы, а в некоторых объединенных их даже по двое. Девять региональных групп возглавили депутаты Госдумы нынешнего созыва.
10 июля «Ведомости» сообщали, что ЦИК России заверил федеральные списки и списки одномандатников «Единой России». Федеральный список ЕР включает 390 кандидатов, по одномандатным округам партия выдвинула 224 человека. Из федерального списка был отозван Алексей Грушин, выдвигавшийся по региональной группе в 32-м Московском округе в Татарстане. В этот день ЦИК заверил списки кандидатов партиям «Новые люди» и «Яблоко». 11 июля ЦИК утвердил списки кандидатов от Партии пенсионеров. 13 июля ЦИК заверил списки кандидатов «Справедливой России», 15 июля – партии «Коммунистов России».
14 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин подал документы в окружную избирательную комиссию по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 164 для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что в федеральном бюллетене будет представлено не более 11 партий.