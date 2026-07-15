ЦИК заверил списки кандидатов «Коммунистов России» в Госдуму

11 июля ЦИК выявила нарушения в представленных «Коммунистами России» материалах для заверения списков кандидатов на предстоящие думские выборы. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что анализ поданных партией документов показал наличие замечаний к 22 кандидатам федерального списка (около 8%) и к пяти кандидатам по одномандатным округам (примерно 5,5%). Он отметил, что комиссии предстоит утвердить извещение о выявленных недостатках. Шевченко напомнил, что съезд «Коммунистов России» прошел 28 июня. Партия выдвинула федеральный список из 270 кандидатов и 89 одномандатников на выборы в Госдуму девятого созыва. Документы для заверения были поданы в ЦИК 9 июля.