ЦИК заверил списки кандидатов «Коммунистов России» в Госдуму
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, а также список по одномандатным округам от партии «Коммунисты России», передает корреспондент «Ведомостей».
Члены ЦИК единогласно поддержали оба постановления о заверении списков кандидатов. Об итогах голосования сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
11 июля ЦИК выявила нарушения в представленных «Коммунистами России» материалах для заверения списков кандидатов на предстоящие думские выборы. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что анализ поданных партией документов показал наличие замечаний к 22 кандидатам федерального списка (около 8%) и к пяти кандидатам по одномандатным округам (примерно 5,5%). Он отметил, что комиссии предстоит утвердить извещение о выявленных недостатках. Шевченко напомнил, что съезд «Коммунистов России» прошел 28 июня. Партия выдвинула федеральный список из 270 кандидатов и 89 одномандатников на выборы в Госдуму девятого созыва. Документы для заверения были поданы в ЦИК 9 июля.
13 июля ЦИК заверил списки кандидатов «Справедливой России». В федеральный список партии вошли 263 кандидата, еще 224 человека выдвинуты по одномандатным избирательным округам. 11 июля ЦИК также утвердил списки кандидатов от Партии пенсионеров. В федеральный список вошел 261 кандидат, еще 108 человек выдвинуты по одномандатным округам.
10 июля сообщалось, что Центризбирком заверил списки кандидатов «Единой России», «Новых людей» и «Яблока». Федеральный список «Единой России» включает 390 кандидатов, по одномандатным округам партия выдвинула 224 человека. После корректировки в федеральном списке «Новых людей» осталось 298 кандидатов, еще 215 человек партия выдвинула по одномандатным округам. Федеральный список «Яблока» включает 274 кандидатов, еще 137 человек баллотируются по одномандатным округам.
Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов Госдумы: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.