Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму от Саратовской области
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подал документы в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы. Об этом спикер палаты парламента сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, документы поданы по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 164. Председатель Госдумы отметил, что для него это «многое значит», потому что Саратовская область – его малая Родина.
1 июня стало известно, что Володин занял первое место на предварительном голосовании «Единой России» в Саратовской области перед выборами в Госдуму.
30 июня «Ведомости» писали, что «Единая Россия» сформировала 57 региональных групп на выборах в Госдуму – столько же, сколько было на выборах в 2021 г. Чуть больше половины депутатов, избранных по спискам в 2021 г., могут смениться. Из 57 групп во главе 45 оказались губернаторы, а в некоторых объединенных их даже по двое. Девять региональных групп возглавили депутаты Госдумы нынешнего созыва.
10 июля «Ведомости» сообщали, что ЦИК России заверил федеральные списки и списки одномандатников, выдвинутые партиями «Единая Россия», «Новые люди» и «Яблоко» для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Федеральный список ЕР включает 390 кандидатов, по одномандатным округам партия выдвинула 224 человека. Из федерального списка был отозван Алексей Грушин, выдвигавшийся по региональной группе в 32-м Московском округе в Татарстане.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что в федеральном бюллетене будет представлено не более 11 партий. Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направили приглашения зарубежным парламентам и международным парламентским организациям принять участие в работе миссии наблюдателей на выборах.