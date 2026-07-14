Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OGKB0,188+0,32%CNY Бирж.11,416+0,77%IMOEX2 185,93+0,99%RTSI898,73+0,99%RGBI112,3-0,33%RGBITR750,9-0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму от Саратовской области

Ведомости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подал документы в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы. Об этом спикер палаты парламента сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, документы поданы по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 164. Председатель Госдумы отметил, что для него это «многое значит», потому что Саратовская область – его малая Родина.

1 июня стало известно, что Володин занял первое место на предварительном голосовании «Единой России» в Саратовской области перед выборами в Госдуму.

Министр, мэр и президент: кто стоял у истоков «Единой России»
12 июля 2001 г. состоялся объединительный съезд партии «Единство», возглавляемой министром по делам чрезвычайных ситуаций Сергеем Шойгу, и движения «Отечество» мэра Москвы Юрия Лужкова. Спустя полгода, когда к союзу примкнул губернаторский блок «Вся Россия» под началом президента Татарстана Минтимера Шаймиева, появилась партия, ныне известная как «Единая Россия» (ЕР). Кто был среди создателей партии власти – в галерее «Ведомостей».&nbsp;
1  / 11

12 июля 2001 г. состоялся объединительный съезд партии «Единство», возглавляемой министром по делам чрезвычайных ситуаций Сергеем Шойгу, и движения «Отечество» мэра Москвы Юрия Лужкова. Спустя полгода, когда к союзу примкнул губернаторский блок «Вся Россия» под началом президента Татарстана Минтимера Шаймиева, появилась партия, ныне известная как «Единая Россия» (ЕР). Кто был среди создателей партии власти – в галерее «Ведомостей».  / ТАСС

30 июня «Ведомости» писали, что «Единая Россия» сформировала 57 региональных групп на выборах в Госдуму – столько же, сколько было на выборах в 2021 г. Чуть больше половины депутатов, избранных по спискам в 2021 г., могут смениться. Из 57 групп во главе 45 оказались губернаторы, а в некоторых объединенных их даже по двое. Девять региональных групп возглавили депутаты Госдумы нынешнего созыва.

10 июля «Ведомости» сообщали, что ЦИК России заверил федеральные списки и списки одномандатников, выдвинутые партиями «Единая Россия», «Новые люди» и «Яблоко» для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Федеральный список ЕР включает 390 кандидатов, по одномандатным округам партия выдвинула 224 человека. Из федерального списка был отозван Алексей Грушин, выдвигавшийся по региональной группе в 32-м Московском округе в Татарстане.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что в федеральном бюллетене будет представлено не более 11 партий. Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направили приглашения зарубежным парламентам и международным парламентским организациям принять участие в работе миссии наблюдателей на выборах.

Читайте также:Как думские партии готовят наблюдателей для выборов в Госдуму
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь