Политика

Володин стал лидером праймериз ЕР в Саратовской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин занял первое место на предварительном голосовании «Единой России» в Саратовской области перед выборами в Думу. Об этом сообщил председатель высшего совета партии Борис Грызлов.

«Позвольте поздравить членов бюро из числа победителей предварительного голосования, Володина Вячеслава Викторовича. Он лидер с огромным отрывом и по списку, и по округу в Саратовской области», – сказал Грызлов на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Грызлова, лидерами предварительного голосования в своих регионах также стали Владимир Васильев, Андрей Климов, Дмитрий Кобылкин и Денис Кравченко.

Также 1 июня бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз набрал большинство голосов на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму от региона.

Предварительное голосование «Единой России» проходило с 25 по 31 мая и определило кандидатов партии для участия в выборах депутатов Государственной думы.

