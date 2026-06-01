Богомаз победил на праймериз «Единой России» в Брянской области
Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз набрал большинство голосов на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму от региона, сообщила пресс-служба областного отделения партии.
По итогам электронного предварительного голосования, которое проходило с 25 по 31 мая, Богомаз стал лидером среди кандидатов, выдвигающихся по партийным спискам. Его кандидатуру поддержали 69% участников голосования. Всего в предварительном голосовании приняли участие 83 912 человек.
Богомаз поблагодарил жителей региона за участие в праймериз и отметил, что активность избирателей свидетельствует о заинтересованности граждан в дальнейшем развитии Брянской области.
По Брянскому одномандатному избирательному округу № 81 наибольшую поддержку получил депутат Госдумы Николай Щеглов, набравший 49,81% голосов. По Унечскому одномандатному избирательному округу № 82 победу одержал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин с результатом 50,92%. Кроме того, на дополнительных выборах депутата Брянской областной думы по Стародубскому одномандатному округу № 28 большинство голосов получил глава Стародубского муниципального округа Николай Тамилин.
13 мая Кремль сообщил, что Богомаз подал в отставку с поста губернатора Брянской области по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен бывший председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук.