Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,617+1,23%VEON-RX58,8+1,55%CHKZ16 300+0,93%IMOEX2 575,18+0,37%RTSI1 142,23+0,37%RGBI118,54-0,26%RGBITR780,88-0,16%
Главная / Политика /

Богомаз победил на праймериз «Единой России» в Брянской области

Ведомости

Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз набрал большинство голосов на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму от региона, сообщила пресс-служба областного отделения партии.

По итогам электронного предварительного голосования, которое проходило с 25 по 31 мая, Богомаз стал лидером среди кандидатов, выдвигающихся по партийным спискам. Его кандидатуру поддержали 69% участников голосования. Всего в предварительном голосовании приняли участие 83 912 человек.

Богомаз поблагодарил жителей региона за участие в праймериз и отметил, что активность избирателей свидетельствует о заинтересованности граждан в дальнейшем развитии Брянской области.

Администрация президента представила прогнозы по выборам в Госдуму

Политика / Демократия

По Брянскому одномандатному избирательному округу № 81 наибольшую поддержку получил депутат Госдумы Николай Щеглов, набравший 49,81% голосов. По Унечскому одномандатному избирательному округу № 82 победу одержал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин с результатом 50,92%. Кроме того, на дополнительных выборах депутата Брянской областной думы по Стародубскому одномандатному округу № 28 большинство голосов получил глава Стародубского муниципального округа Николай Тамилин.

13 мая Кремль сообщил, что Богомаз подал в отставку с поста губернатора Брянской области по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен бывший председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте