Губернатор Брянской области Александр Богомаз покидает свой пост

Губернатор Брянской области Александр Богомаз покидает свой постВрио главы региона назначен Егор Ковальчук
Губернатор Брянской области подал в отставку по собственному желанию, врио главы региона назначен экс-председатель правительства Луганской народной республики (ЛНР) Егор Ковальчук. Об этом сообщает Кремль.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
6 апреля «Ведомости» писали, что Богомаз может уйти в отставку. Тогда эксперты отмечали, что небольшая задержка со сменой глав регионов объясняется тем, что изначально предложенная кандидатура на пост врио главы Брянской области не прошла согласование.
В сентябре 2019 г. Ковальчук был назначен заместителем губернатора Челябинской области. С мая 2023 г. – глава Миасса. В июне 2024 г. возглавил правительство ЛНР.
13 мая также в отставку ушел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, участник спецоперации и программы «Время героев» Александр Шуваев назначен врио губернатора региона.