AFKS11,312-0,15%CNY Бирж.10,816-0,31%IMOEX2 694,72+0,18%RTSI1 157,45+0,79%RGBI119,47-0,02%RGBITR782,34+0,02%
Главная / Политика /

Губернатор Брянской области Александр Богомаз покидает свой пост

Врио главы региона назначен Егор Ковальчук
Ведомости

Губернатор Брянской области подал в отставку по собственному желанию, врио главы региона назначен экс-председатель правительства Луганской народной республики (ЛНР) Егор Ковальчук. Об этом сообщает Кремль.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

6 апреля «Ведомости» писали, что Богомаз может уйти в отставку. Тогда эксперты отмечали, что небольшая задержка со сменой глав регионов объясняется тем, что изначально предложенная кандидатура на пост врио главы Брянской области не прошла согласование.

В сентябре 2019 г. Ковальчук был назначен заместителем губернатора Челябинской области. С мая 2023 г. – глава Миасса. В июне 2024 г. возглавил правительство ЛНР.

13 мая также в отставку ушел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, участник спецоперации и программы «Время героев» Александр Шуваев назначен врио губернатора региона.

