Зюганов анонсировал встречу и личную беседу с Путиным

О том, что Путин 27 июля встретится в Кремле с депутатами Госдумы, сказали «Ведомостям» четверо депутатов. Про встречу, по словам собеседников «Ведомостей», на заседании 21 июля объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Предполагается, что после итогового пленарного заседания мы переместимся в Георгиевский зал», – поделился один из парламентариев. Кроме того, 27 июля президент может провести и персональные встречи с лидерами думских фракций, говорил один из депутатов. Подобные встречи президент проводит примерно раз в год. Само заседание 27 июля станет последним в весенней сессии и финальным для восьмого созыва Госдумы. На нем Володин расскажет об итогах работы в весеннюю сессию, а также подведет итоги работы созыва.