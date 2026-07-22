Зюганов анонсировал встречу и личную беседу с Путиным
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что 27 июля в Кремле состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистам после пленарного заседания в Госдуме, передает радио «Маяк».
По его словам, мероприятие будет посвящено подведению итогов работы Госдумы VIII созыва. Зюганов уточнил, что в рамках встречи запланирована его личная беседа с главой государства.
О том, что Путин 27 июля встретится в Кремле с депутатами Госдумы, сказали «Ведомостям» четверо депутатов. Про встречу, по словам собеседников «Ведомостей», на заседании 21 июля объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Предполагается, что после итогового пленарного заседания мы переместимся в Георгиевский зал», – поделился один из парламентариев. Кроме того, 27 июля президент может провести и персональные встречи с лидерами думских фракций, говорил один из депутатов. Подобные встречи президент проводит примерно раз в год. Само заседание 27 июля станет последним в весенней сессии и финальным для восьмого созыва Госдумы. На нем Володин расскажет об итогах работы в весеннюю сессию, а также подведет итоги работы созыва.
17 июля ЦИК зарегистрировала федеральный список КПРФ на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. В списке КПРФ осталось 329 кандидатов. Изначально партия выдвинула 333 человека, но четыре кандидата были исключены. До этого ЦИК заверила список, после чего партия представила документы для его регистрации.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.