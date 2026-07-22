ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов ЛДПР на выборах в Госдуму
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральный список кандидатов ЛДПР на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
В зарегистрированный список вошли 246 кандидатов. Изначально партия представила 247 человек, однако один кандидат был исключен. Председатель ЦИК Элла Памфилова вручила удостоверения кандидатам общефедеральной части списка – лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому, Марии Воропаевой и Виктору Буту.
Слуцкий поблагодарил ЦИК за работу и заявил, что дело основателя партии Владимира Жириновского продолжается. По его словам, ЛДПР выступает за то, чтобы регионы развивались до уровня Москвы.
«Сегодня люди устали от проблем, ждут преобразований, ждут решения тех задач, которые перед ними сегодня стоят», – сказал он.
21 июля сообщалось, что ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов «Единой России», в который вошли 390 человек. 20 июля был зарегистрирован федеральный список партии «Новые люди», включающий 297 кандидатов. Ранее комиссия также зарегистрировала список КПРФ, в котором после проверки осталось 329 кандидатов.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.