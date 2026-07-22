Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,565-0,29%CHKZ15 300+4,08%OKEY40,98-0,44%IMOEX2 126,15+2,28%RTSI852,64+2,28%RGBI112,48+0,37%RGBITR754,01+0,4%
Главная / Политика /

ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов ЛДПР на выборах в Госдуму

Елена Вострикова
Юлия Малева

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральный список кандидатов ЛДПР на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

В зарегистрированный список вошли 246 кандидатов. Изначально партия представила 247 человек, однако один кандидат был исключен. Председатель ЦИК Элла Памфилова вручила удостоверения кандидатам общефедеральной части списка – лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому, Марии Воропаевой и Виктору Буту.

Слуцкий поблагодарил ЦИК за работу и заявил, что дело основателя партии Владимира Жириновского продолжается. По его словам, ЛДПР выступает за то, чтобы регионы развивались до уровня Москвы.

ЦИК заверил списки всех партий, выдвинувших кандидатов на думские выборы

Политика / Демократия

«Сегодня люди устали от проблем, ждут преобразований, ждут решения тех задач, которые перед ними сегодня стоят», – сказал он.

21 июля сообщалось, что ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов «Единой России», в который вошли 390 человек. 20 июля был зарегистрирован федеральный список партии «Новые люди», включающий 297 кандидатов. Ранее комиссия также зарегистрировала список КПРФ, в котором после проверки осталось 329 кандидатов.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь