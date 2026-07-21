ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов «Единой России»Кандидатские удостоверения получили Якушев, Болилая и Поддубный
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала федеральный список кандидатов партии «Единая Россия» на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, передает корреспондент «Ведомостей».
В список вошли 390 человек. Кандидатские удостоверения получили секретарь генерального совета партии Владимир Якушев, военный медик Людмила Болилая и военный корреспондент Евгений Поддубный.
«Регистрация федерального списка кандидатов в депутаты это важный этап избирательной компании и волнительный для партии момент, несмотря на то что мы это проходим уже не в первый раз. Он означает, что партия в полной мере вступает в кампанию и будет вести ее в полном соответствии с требованиями российского законодательства», – заявил Якушев.
По его словам, партия представила в ЦИК несколько тысяч документов, касающихся нескольких сотен кандидатов. Он отметил, что весь пакет был рассмотрен «очень оперативно, но очень внимательно и тщательно и ровно в сроки, установленные законом». Секретарь генсовета ЕР также поблагодарил председателя ЦИК Эллу Памфилову и аппарат комиссии за профессиональную работу, подчеркнув, что деятельность комиссии остается для партии «образцом четкости, регламентированности и безусловного соответствия требованиям закона».
20 июля ЦИК зарегистрировала списки партии «Новые люди». В федеральный список вошли 297 человек. 17 июля ЦИК зарегистрировала федеральный список КПРФ. В списке КПРФ осталось 329 кандидатов. Изначально партия выдвинула 333 человека, но четыре кандидата были исключены.
ЦИК России заверила федеральные списки и списки кандидатов по одномандатным округам «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», партии «Новые люди», «Яблока», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, партий «Коммунисты России», «Родина» и Партии прямой демократии. Также ЦИК утвердила списки кандидатов от экологической партии «Зеленые».
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Всего будет избрано 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.