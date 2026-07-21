ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов «Единой России»

«Регистрация федерального списка кандидатов в депутаты это важный этап избирательной компании и волнительный для партии момент, несмотря на то что мы это проходим уже не в первый раз. Он означает, что партия в полной мере вступает в кампанию и будет вести ее в полном соответствии с требованиями российского законодательства», – заявил Якушев.