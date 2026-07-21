«Единая Россия» придумала концепцию работы федеральной пятерки списка на выборах

«Единая Россия» придумала концепцию работы федеральной пятерки списка на выборахЗа кандидатами закрепили известных политтехнологов
Власти определились с концепцией и первоначальным планом мероприятий общефедеральной части списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре собеседника, близких к администрации президента (АП). Для пятерки «главных кандидатов» списка партии власти подобрали персональных политтехнологов, говорят источники «Ведомостей».
Это, в частности, заместитель генерального директора Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова, руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, политолог Павел Данилин, управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Фирдус Алиев. Они должны будут организовывать процесс работы кандидатов из общефедеральной части списка, формулировать смысловую и медийную составляющие работы во время выборов, поясняет собеседник, близкий к АП.
На съезде 28 июня «Единая Россия» представила список кандидатов партии. Он включает 57 региональных групп, большинство из которых возглавляют губернаторы, а поведет список на выборы пятерка кандидатов: министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава «Юнармии», участник спецоперации Владислав Головин.
«Кандидаты из пятерки все-таки некие символы. Их работа направлена на разные страты избирателей, для каждой они будут подаваться по-своему. То есть [задача политтехнологов в том числе] в создании медиаобраза в ходе избирательной кампании», – сказал источник, близкий к АП.
На круглом столе ЭИСИ 16 июля консультирующий «Единую Россию» Костин рассказывал про позиционирование федеральной пятерки кандидатов. Лавров, по его словам, позиционируется как «патриот, авторитетный во всем мире политик», его целевая аудитория – патриотический электорат, интеллигенция, студенты и преподаватели. Собянин – «главный губернатор страны, представляющий весь губернаторский корпус России», эффективный управленец, его аудитория – лояльные прогрессисты, представители малого и среднего бизнеса и креативных индустрий, IT-специалисты, учителя, медработники, научная общественность.
Поддубный позиционируется как «патриот, представитель военкорского и ветеранского сообществ, герой», его аудитория – «глубинная Россия», жители сел, новых регионов, военнослужащие. Львова-Белова связана с «заботой о детях и матерях, защитой детей, служением общественным интересам, деятельным патриотизмом», ее аудитория – родительское сообщество, врачи, учителя, НКО, средний класс, молодежь. Головин – это «герой, патриот, пример служения стране, символ воли, отваги», его аудитория – военнослужащие, курсанты и пенсионеры.
В 2021 г. политтехнологи также работали с пятью кандидатами, которые шли в общефедеральной части списка. Тогда «Единую Россию» впервые за долгие годы на выборы повели сразу несколько кандидатов, а не председатель партии Дмитрий Медведев или президент Владимир Путин. Кандидатами были тогдашний министр обороны Сергей Шойгу, Лавров, врач Денис Проценко, глава «Сириуса» Елена Шмелева, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Из этих пяти кандидатов мандат взяла лишь Кузнецова – в Думе восьмого созыва она заняла пост вице-спикера.
Появление политтехнологов для федеральной пятерки связано с тем, что каждый из кандидатов должен вносить свою лепту в избирательную кампанию, отмечает политолог Александр Немцев. Для этого участникам выборов требуется формировать повестку, тезисы и пр., нужен кандидат для работы над смысловыми линиями. «В данном случае это скорее подчеркивает статус ЭИСИ и ФоРГО как ключевых подрядчиков кампании», – считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Кандидаты должны быть взаимодополняющими, а не одинаковыми – они претендуют на разные ниши, так что логично их разграничение, в том числе с учетом различий в стилистике каждого из технологов, добавляет эксперт.
Костин и Соколова отказались от комментариев «Ведомостям». «Ведомости» направили запрос Алиеву и Данилину.