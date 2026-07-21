«Единая Россия» придумала концепцию работы федеральной пятерки списка на выборах

Появление политтехнологов для федеральной пятерки связано с тем, что каждый из кандидатов должен вносить свою лепту в избирательную кампанию, отмечает политолог Александр Немцев. Для этого участникам выборов требуется формировать повестку, тезисы и пр., нужен кандидат для работы над смысловыми линиями. «В данном случае это скорее подчеркивает статус ЭИСИ и ФоРГО как ключевых подрядчиков кампании», – считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Кандидаты должны быть взаимодополняющими, а не одинаковыми – они претендуют на разные ниши, так что логично их разграничение, в том числе с учетом различий в стилистике каждого из технологов, добавляет эксперт.