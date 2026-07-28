С какими трудностями столкнулось «Яблоко» при регистрации своих списков

С какими трудностями столкнулось «Яблоко» при регистрации своих списковПартия получила отказы уже в трех субъектах
«Яблоко» получило отказы в регистрации своих списков уже в трех субъектах, в которых выдвинула кандидатов на выборы в представительные органы власти регионального и муниципального уровней – в заксобрания Санкт-Петербурга и Тамбовской области, горсовет Петрозаводска. В Петербурге список не прошел регистрацию в связи с непредставлением первого финансового отчета избирательного объединения, заявил председатель горизбиркома Максим Мейксин. Он пояснил, что документ, полученный комиссией 15 июля, подписан уполномоченным представителем по финансовым вопросам, в компетенции которого право на заверение такого документа и его предоставление не входит. Это «делает документ ничтожным, в связи с чем формально он считается не представленным», уточнил Мейксин в своем Telegram-канале.
В «Яблоке» сочли решение избиркома политически мотивированным. «Все необходимые документы были поданы в полном объеме, все замечания комиссии оперативно устранены в установленный законом срок. Никаких законных оснований для отказа в регистрации не существовало», – сказано в заявлении партии. 27 июля она направила жалобу на решение избиркома в ЦИК. 25 июля «Яблоку» отказали в регистрации на выборах в горсовет Петрозаводска по аналогичной причине: основанием для отказа послужило то, что сданные для регистрации документы, по мнению ТИК, были подписаны лицом, «не обладающим соответствующими полномочиями».
Всего «Яблоко» выдвинуло кандидатов в парламенты 10 регионов, в восьми из которых у партийцев есть льгота, позволяющая участвовать в выборах без сбора подписей. В двух – Московской и Тамбовской областях – ее нет. В последней список не прошел регистрацию, так как партия не смогла предоставить необходимые документы, в том числе подписи в поддержку выдвижения кандидатов. Зато список на выборы в Новгородскую облдуму 26 июля зарегистрирован. В списке 19 человек, первым номером идет руководитель фракции в думе Великого Новгорода Анна Черепанова. При этом список зарегистрирован с отметкой, что в его составе баллотируется кандидат, аффилированный с иностранным агентом. 23 июля на Черепанову был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (демонстрация экстремистской символики).
В Карелии список «Яблока» зарегистрировали 17 июля. Но есть нюанс: региональное отделение «Родины» 25 июля подало в верховный суд республики иск об отмене регистрации. Основание для снятия с выборов, как уточняют в «Яблоке», то же, что и в других регионах, – отсутствие необходимых документов. Заседание ВС назначено на 29 июля.
Партия ожидает регистрации еще в пяти регионах: Псковской, Калининградской, Ленинградской, Свердловской и Томской областях, сказал «Ведомостям» руководитель аналитического центра «Яблока» Иван Большаков. «Мы не знаем, будет принятие комиссиями решений беспроблемным или нет <...> Безусловно, мы будем оспаривать все решения об отказе в регистрации через ЦИК или суд», – заявил он.
Что со списком в Госдуму
В соответствии со ст. 76 закона «Об основных гарантиях избирательных прав» решение о регистрации списка кандидатов не может быть отменено судом, если избирательная комиссия не уведомила избирательное объединение о соответствующих нарушениях в документах, подчеркнул Большаков, комментируя иск «Родины» в Карелии.
Основания для отказа и отмены регистрации в общем виде определены федеральным законодательством, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин. Например, согласно ст. 67 закона «Об основных гарантиях избирательных прав», регистрация списка кандидатов аннулируется, если число кандидатов, исключенных из списка, превышает 25% от числа кандидатов в заверенном списке кандидатов на выборах в федеральные органы власти или 50% от числа кандидатов в заверенном списке кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов, органы местного самоуправления.
Основаниями для отказа в регистрации на региональных и местных выборах могут быть, например, нарушение партийной процедуры выдвижения, непредставление необходимых документов, неустранение в документах недостатков, которые выявит избирком, неоткрытие избирательного фонда, перечисляет электоральный юрист Антон Тимченко.
Каждый случай, по его словам, имеет свою логику, основанную на электоральной конфигурации, позиции политического менеджмента региона и дееспособности партийного отделения. «Где-то дело в слабой партийной организации и, как следствие, ошибки при подаче документов. Где-то, наоборот, дело в сильной позиции партии, идущей против политического мейнстрима, и потому способной привлечь голоса протестно настроенного городского класса. Где-то, как в Новгородской области, яблочники активны и способны бороться за свои позиции», – отметил Тимченко.