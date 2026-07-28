С какими трудностями столкнулось «Яблоко» при регистрации своих списков

Всего «Яблоко» выдвинуло кандидатов в парламенты 10 регионов, в восьми из которых у партийцев есть льгота, позволяющая участвовать в выборах без сбора подписей. В двух – Московской и Тамбовской областях – ее нет. В последней список не прошел регистрацию, так как партия не смогла предоставить необходимые документы, в том числе подписи в поддержку выдвижения кандидатов. Зато список на выборы в Новгородскую облдуму 26 июля зарегистрирован. В списке 19 человек, первым номером идет руководитель фракции в думе Великого Новгорода Анна Черепанова. При этом список зарегистрирован с отметкой, что в его составе баллотируется кандидат, аффилированный с иностранным агентом. 23 июля на Черепанову был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (демонстрация экстремистской символики).