«Родине» отказали в регистрации в трети регионов

Но положение партии резко поменялось, когда мэр Тамбова Максим Косенков перешел из «Родины» в «Единую Россию» в 2025 г., в результате партия в регионе сейчас ослаблена, напоминает Туровский. Кроме того, лидер партии Алексей Журавлев не будет больше баллотироваться в Госдуму от этого региона. После перенарезки в 2025 г. ЦИК оставил в Тамбовской области один округ вместо двух. В этом году Журавлев возглавляет список партии и баллотируется по одномандатному Нефтекамскому округу в Башкирии.