«Родине» отказали в регистрации в трети регионов

«Родине» отказали в регистрации в трети регионовПока партию допустили к участию в выборах заксобраний лишь в двух из 15 субъектов
«Родина» не примет участие в выборах в заксобрания пяти из 15 субъектов, где она выдвигала своих кандидатов. Партия не смогла собрать необходимое количество подписей в Приморье, Оренбургской области и Башкирии, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области избиркомы отказали в заверении списков из-за непредоставления необходимых документов.
В двух субъектах «Родину» уже зарегистрировали – на выборы в заксобрание Карелии и Тамбовскую облдуму. В восьми регионах, в том числе в Псковской, Тверской, Астраханской областях и Красноярском крае, партия еще ожидает прохождения этого этапа, сообщил «Ведомостям» представитель партии.
На выборы в заксобрание Санкт-Петербурга «Родину» не допустили 16 июля в связи с отсутствием необходимых документов, в том числе списка уполномоченных представителей, заявления каждого кандидата о согласии баллотироваться, сведений об источниках доходов и др., уточнял председатель горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале.
Также партия не представила копии документов, связанных с созывом, организацией и проведением региональным отделением «Родины» конференции 8 июля, это является нарушением порядка выдвижения, отмечал он.
«Нынешние отказы в регистрации лишний раз подчеркивают, что влияние партии в регионах, как правило, невелико. Исключения связаны с теми регионами, где к партии примыкали влиятельные элиты», – говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.
Выделяется региональное отделение партии в Тамбовской области: там у «Родины» есть собственная история, депутатское представительство, узнаваемые местные политики и отделение в целом сохраняет способность проводить кампании, отмечает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. На выборах в заксобрание 2021 г. партия получила 12,68%.
Но положение партии резко поменялось, когда мэр Тамбова Максим Косенков перешел из «Родины» в «Единую Россию» в 2025 г., в результате партия в регионе сейчас ослаблена, напоминает Туровский. Кроме того, лидер партии Алексей Журавлев не будет больше баллотироваться в Госдуму от этого региона. После перенарезки в 2025 г. ЦИК оставил в Тамбовской области один округ вместо двух. В этом году Журавлев возглавляет список партии и баллотируется по одномандатному Нефтекамскому округу в Башкирии.
«В Тамбовской области партия вынуждена рассчитывать на внутриэлитные договоренности, сохраняя еще шанс пройти в областную думу, но вряд ли с высоким результатом», – предполагает Туровский.
В остальных регионах правильнее говорить не о сильных отделениях, а об отдельных активистах и ситуативных командах, рассуждает Гращенков. По его мнению, регистрация списка в Карелии показывает, что там удалось профессионально провести организационную часть кампании, но это еще не свидетельствует о высокой электоральной поддержке. Сейчас у «Родины» нет своей фракции в парламенте республики.
«Когда партия в пяти регионах вообще не смогла собрать необходимое количество подписей, это говорит о системном дефиците людей, денег, сборщиков, юристов и контроля со стороны федерального руководства. Бренд существует, а полноценной федеральной машины под ним уже практически нет», – отметил Гращенков.
Сегодня, по его оценке, «Родина» выглядит не столько общенациональной партией, сколько сетью региональных франшиз. «Там, где есть сильный местный лидер и своя команда, она способна участвовать в политике. Там, где рассчитывают только на название и патриотическую риторику, дело нередко заканчивается еще до появления избирательного бюллетеня», – резюмировал эксперт.
Федеральный список кандидатов от «Родины» на выборы в Госдуму Центризбирком заверил 16 июля, в него вошло 298 человек. Вопрос о регистрации комиссия рассмотрит 29 июля, следует из опубликованной повестки заседания. В общефедеральной части списка партии 15 человек, трое из них – участники спецоперации.