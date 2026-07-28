ЦИК зарегистрировала федеральный список «Коммунистов России»
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала федеральный список партии «Коммунисты России» на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, передает корреспондент «Ведомостей».
В список вошли 266 кандидатов. Изначально их число равнялось 270, но четыре человека были исключены.
Соответствующее удостоверение лично вручили председателю ЦК партии Сергею Малинковичу и депутату Екатерине Мироновой.
22 июля ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов ЛДПР, в него включены 246 кандидатов. 21 июля ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов «Единой России», в который вошли 390 человек. 20 июля был зарегистрирован федеральный список партии «Новые люди», включающий 297 кандидатов. Комиссия также зарегистрировала список КПРФ, в котором после проверки осталось 329 кандидатов.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся с 18 по 20 сентября. Предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.