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Главная / Политика /

ЦИК зарегистрировала федеральный список «Коммунистов России»

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала федеральный список партии «Коммунисты России» на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, передает корреспондент «Ведомостей».

В список вошли 266 кандидатов. Изначально их число равнялось 270, но четыре человека были исключены.

Соответствующее удостоверение лично вручили председателю ЦК партии Сергею Малинковичу и депутату Екатерине Мироновой.

22 июля ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов ЛДПР, в него включены 246 кандидатов. 21 июля ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов «Единой России», в который вошли 390 человек. 20 июля был зарегистрирован федеральный список партии «Новые люди», включающий 297 кандидатов. Комиссия также зарегистрировала список КПРФ, в котором после проверки осталось 329 кандидатов.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся с 18 по 20 сентября. Предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.

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