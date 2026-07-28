ЦИК зарегистрировала федеральный список «Коммунистов России»

22 июля ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов ЛДПР, в него включены 246 кандидатов. 21 июля ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов «Единой России», в который вошли 390 человек. 20 июля был зарегистрирован федеральный список партии «Новые люди», включающий 297 кандидатов. Комиссия также зарегистрировала список КПРФ, в котором после проверки осталось 329 кандидатов.