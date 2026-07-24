Кто вошел в список самых богатых кандидатов в Госдуму

Кто вошел в список самых богатых кандидатов в ГосдумуЦИК позволила изучить декларации депутатов и чиновников
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила публикацию сведений о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы от пяти парламентских партий, включенных в их федеральные списки. С 2023 г. декларации действующих депутатов и сенаторов стали публиковаться в обезличенном виде, а в 2025 г. их ежегодная подача стала необязательной.
Лидеры рейтинга
В топ-10 наиболее обеспеченных кандидатов – только пять представителей «Единой России» (ЕР).
Самый высокий доход по итогам 2025 г. задекларировал первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, бывший председатель совета директоров «Новатэка» Леонид Симановский (ЕР) – 5,96 млрд руб. Источниками стали его зарплата в аппарате Госдумы, пенсия и социальные выплаты, проценты по банковским вкладам, дивиденды и другие поступления. На 31 банковском счете Симановского находилось 17,4 млрд руб.
На 2-м месте – председатель партии «Новые люди» (НЛ) Алексей Нечаев: 1,4 млрд руб. Доход он получил от ООО «Микрофинансовая компания «Международный центр кредитования», процентов по вкладам в ВТБ и Сбербанке и зарплаты в Госдуме. На 16 банковских счетах Нечаева – 1,4 млрд руб. Недвижимость и транспорт в декларации не указаны. Он владеет 35,5 млн акций компании АО «Фаберлик». Также в его собственности 9999 акций АО «Альтаир медиа» (владеет порталом «Пикабу») по 100 руб. и 90% ООО «Медок».
3-е место – у депутата госсовета Татарстана Ивана Егорова (ЕР) с доходом 673,8 млн руб. Среди источников поступлений указаны Казанский завод «Электроприбор», аппарат госсовета Татарстана, Республиканский центр материальной помощи, Сбербанк, АО «Финансовая корпорация «Тимерхан», холдинговая компания «Ак барс», «Ак барс банк» и Социальный фонд. На 14 банковских счетах кандидата – 20,5 млн руб.
На 4-м месте вице-премьер Виталий Савельев (ЕР), задекларировавший 477,5 млн руб. Его доход сформировали зарплата в управлении делами президента России и проценты по вкладам в ВТБ, Газпромбанке и Сбербанке. На 25 банковских счетах Савельева – 5,1 млрд руб.
Владелец ООО «Гурмангрупп» Вадим Колесник (НЛ) занимает 5-е место. Его доход составил 467,2 млн руб. Источниками стали предпринимательская деятельность и зарплата в ООО «Гурмангрупп». На 10 банковских счетах кандидата 6,1 млн руб. Его собственность находится в Ростовской области – половина земельного участка площадью 1500 кв. м и четверть жилого дома в 95,7 кв. м. Колесник задекларировал 13 автомобилей, среди которых Peugeot Boxer, Renault Master, Ford Transit Connect, Chevrolet Colorado, Opel Vivaro, Renault Midlum, Fiat Ducato, Ford Transit Tourneo, Changan CS55 Plus и Volkswagen Crafter.
Шестым стал президент ПАО «Ростсельмаш» и председатель экономического совета ЛДПР Константин Бабкин с доходом 448,1 млн руб. (первый в партии по этому показателю). Его доход сформировали зарплаты, дивиденды и проценты по банковским вкладам. На банковских счетах Бабкина в общей сложности 1,5 млрд руб. Он задекларировал 3325 акций Сельмашбанка стоимостью 50 руб., 449 960 акций Сельмашбанка стоимостью 100 руб., 975 967 и 84 315 акций ПАО «Ростсельмаш» по 1 руб. каждая, 270 547 акций ЗАО «Эмпилс» по 25 руб. и 394 573 акции АО «Клевер» по 1 руб.
7-е место занял член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Руслан Гаджиев (ЕР) с 442,6 млн руб. Источниками указаны зарплата в аппарате Госдумы, ВТБ, Сбербанк и другие поступления.
На 8-м месте – член общественной палаты Кемеровской области Денис Рыбаков (ЕР) с доходом 407,4 млн руб. В качестве источников указаны коллегия адвокатов «Регионсервис», Адвокатская палата Кемеровской области и продажа имущества.
9-е место занял кандидат от «Справедливой России» (СР) Владислав Плотников с доходом 353,6 млн руб. Его источником стала предпринимательская деятельность. На 16 банковских счетах Плотникова – 27 млн руб.
Замыкает десятку алтайский предприниматель Максим Банных (НЛ). Его доход составил 351 млн руб. Среди источников указаны зарплаты, дивиденды, продажа имущества и проценты по вкладам. Его отец Анатолий Банных был известным бизнесменом, в 2017 г. он разбился на вертолете в Республике Алтай вместе с полпредом президента в Госдуме Александром Косопкиным.
Бедные коммунисты
От КПРФ в топ-10 не вошел ни один из кандидатов. Наибольшие доходы среди коммунистов задекларировали секретарь московского партийного отделения Александр Ищенко (171,4 млн руб.), депутат законодательного собрания Приморья Андрей Акимов (63,8 млн руб.) и гендиректор ООО «Сделай своими руками – Казань» Арсен Молов (63,6 млн руб.).
Лидеры списков
За исключением Нечаева, лидеры федеральных списков не вошли даже в топ-3 по доходу среди своих однопартийцев. Министр иностранных дел Сергей Лавров (ЕР) задекларировал 32,5 млн руб. Источниками его дохода стали зарплата в МИД России и проценты по вкладам в Сбербанке.
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов задекларировал 32,4 млн руб. Его доход сложился из думской зарплаты, процентов по вкладам, пенсии и социальных выплат. Лидер СР Сергей Миронов получил в 2025 г. 15,2 млн руб. за счет зарплаты, пенсии и процентов по банковским вкладам. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заработал 14,8 млн руб. – это зарплата в Госдуме и в МГУ им. Ломоносова.
Зарубежная недвижимость
Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и его супруге Ирине принадлежит квартира на Кипре стоимостью 21,58 млн руб., супруга председателя комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина Мария владеет апартаментом с подвалом и парковочным местом в Болгарии стоимостью 5,93 млн руб. Депутат Госдумы Владислав Третьяк задекларировал две доли в жилом доме и земельном участке в Латвии, приобретенные в 2009 и 2011 гг. за 10,56 млн и 12,5 млн руб. соответственно. Губернатору Мурманской области Андрею Чибису и его супруге Евгении принадлежит жилой дом в Испании стоимостью 11,69 млн руб.
У КПРФ зарубежное имущество задекларировано у супругов трех кандидатов: у супруги Олега Новицкого Марины Василевской – садовый дом и земельный участок в Белоруссии, у супруга Светланы Савицкой Виктора Хатковского – квартира и гараж в Белоруссии, у супруги Михаила Берулавы Галины – две квартиры в Болгарии общей стоимостью 2,54 млн руб.
Среди кандидатов НЛ квартира в Болгарии стоимостью 2,89 млн руб. указана у супруги Александра Индюкова Карины Федоровой, квартира в Армении – у Эдуарда Алиханяна (получена по наследству), квартира в Казахстане – у супруга Ольги Лехмус Евгения Бородина (получена в дар).
У СР Марина Марковскайте задекларировала квартиру в Белоруссии стоимостью 6,73 млн руб., супруге главы комитета по защите конкуренции Валерия Гартунга Марине принадлежит квартира с парковочным местом на Кипре стоимостью 39,57 млн руб., а Олегу Черненко – два земельных участка в Доминиканской Республике стоимостью 3,2 млн и 600 000 руб.
Акции иностранных компаний
Третий номер списка ЕР военкор Евгений Поддубный, как писали «Ведомости», указал в декларации восемь акций Nebius Group N.V. (сформирована на базе зарубежных активов бывшей Yandex N.V. Аркадия Воложа), четыре акции Apple, четыре акции Procter & Gamble и одну акцию Intel.
Кандидату ЛДПР Константину Николаеву принадлежат 10 000 акций Petropavlovsk plc, 6500 акций Lumen Technologies, 713 акций Rocket Companies, 410 акций AT&T, 400 акций Cango, 230 акций Deutsche Lufthansa, 100 акций Macy’s, 82 акции Palantir Technologies, 20 акций BASF, восемь акций PayPal, по три акции Volkswagen и Hochtief, по две акции Qorvo, eHealth и Tilray Brands.
Кандидат от ЛДПР Олег Сурков имеет акции The Gap (3), Medical Properties Trust (4), Xerox Holdings (2), Arbor Realty Trust (2), Kite Realty Group Trust (2), а также по одной акции Phillips 66, Western Union, FirstEnergy, Walgreens Boots Alliance, Citizens Financial Group, Energy Transfer, Clearway Energy, OGE Energy и ряда других компаний. Кроме того, кандидат задекларировал депозитарные расписки Vale S.A., British American Tobacco, Annaly Capital Management и HA Sustainable Infrastructure Capital.
Среди представителей НЛ иностранные акции задекларировали Сергей Богма (три акции Clover Health Investments), Ирина Виноградова (две акции Merck & Co., по одной акции M&T Bank и Archer-Daniels-Midland), Евгений Горшков (72 акции Carnival Corporation и девять акций Virgin Galactic), Денис Гришаев (акция Rocket Lab), Георгий Зайцев (акция Volkswagen) и Руслан Филатов (по одной акции Cisco Systems и Electronic Arts). В декларациях кандидатов КПРФ и СР акций иностранных компаний не указано.
Наличие иностранных финансовых инструментов – это повод для отказа в регистрации кандидата. Но в 2024 г. Верховный суд разъяснил, что участие в выборах возможно, если заранее уведомить избирком о таких активах и представить документы о принятии мер по их отчуждению.
«Избавиться от иностранных активов сейчас практически невозможно. Только кандидату надо доказать, что он приложил все возможные усилия для их реализации», – уточняет электоральный юрист Гарегин Митин.
Тема публикации сведений о доходах перестала быть интересной в информационном поле, считает политолог Константин Калачев. Когда-то декларации были защитным барьером, чтобы отсеивать «ненужных». «Сейчас нам все нужные», – полагает он.
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков