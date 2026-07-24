Кто вошел в список самых богатых кандидатов в Госдуму

На 2-м месте – председатель партии «Новые люди» (НЛ) Алексей Нечаев: 1,4 млрд руб. Доход он получил от ООО «Микрофинансовая компания «Международный центр кредитования», процентов по вкладам в ВТБ и Сбербанке и зарплаты в Госдуме. На 16 банковских счетах Нечаева – 1,4 млрд руб. Недвижимость и транспорт в декларации не указаны. Он владеет 35,5 млн акций компании АО «Фаберлик». Также в его собственности 9999 акций АО «Альтаир медиа» (владеет порталом «Пикабу») по 100 руб. и 90% ООО «Медок».